01:42 20.09.2022 (обновлено: 01:47 20.09.2022)
Глава МИД Армении: Ереван готов к урегулированию отношений с Азербайджаном
Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван готов к урегулированию отношений с Азербайджаном
© Министерство иностранных дел Республики АрменияВстреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
© Министерство иностранных дел Республики Армения
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась 19 сентября в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.
"В ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.
"Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всестороннего урегулирования отношений", - заявили в пресс-службе.
По словам армянского министра, должны быть задействованы международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации. Глава МИД Армении подчеркнул важность скорейшего решения гуманитарных вопросов, в том числе репатриации военнопленных.
На прошлой неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.