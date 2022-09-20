https://ria.ru/20220920/uregulirovanie-1818012061.html

Глава МИД Армении: Ереван готов к урегулированию отношений с Азербайджаном

Глава МИД Армении: Ереван готов к урегулированию отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 20.09.2022

Глава МИД Армении: Ереван готов к урегулированию отношений с Азербайджаном

Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:42

2022-09-20T01:42

2022-09-20T01:47

в мире

армения

азербайджан

оон

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась 19 сентября в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН."Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всестороннего урегулирования отношений", - заявили в пресс-службе.По словам армянского министра, должны быть задействованы международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации. Глава МИД Армении подчеркнул важность скорейшего решения гуманитарных вопросов, в том числе репатриации военнопленных.На прошлой неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220920/pelosi-1818008723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе