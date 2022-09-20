https://ria.ru/20220920/uragan-1818022170.html
В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек
В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек - РИА Новости, 20.09.2022
В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек
Один человек погиб в доминиканской провинции Мария-Тринидад-Санчес из-за урагана "Фиона" - его придавило упавшим каштаном во дворе собственного дома, сообщило... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:43
2022-09-20T06:43
2022-09-20T06:43
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб в доминиканской провинции Мария-Тринидад-Санчес из-за урагана "Фиона" - его придавило упавшим каштаном во дворе собственного дома, сообщило издание Diario Libre.Погибший 68-летний мужчина - первая жертва урагана "Фиона" в Доминикане. Национальный Центр операций при чрезвычайных ситуациях подтвердил эту информацию.По информации властей, из-за урагана почти 12,5 тысячи человек были вынуждены оставить свои дома и укрыться в убежищах. Две местные общины изолированы из-за блокированных дорог. Ветер и упавшие деревья, а также потоки воды, повредили три тысячи строений, включая около 2,5 тысячи жилых домов, четыре моста и три акведука.Ураган "Фиона" накануне оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров. Сегодня в середине дня он покинул территорию Доминиканской республики и вышел обратно в Атлантический океан. Ожидается, что к субботе он может прийти на американский континент в канадской Новой Шотландии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, доминикана
В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек
В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек, его придавило упавшим каштаном
МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости.
Один человек погиб в доминиканской провинции Мария-Тринидад-Санчес из-за урагана "Фиона" - его придавило упавшим каштаном во дворе собственного дома, сообщило
издание Diario Libre.
"В муниципалитете Нагуа, провинция Мария-Тринидад-Санчес, из-за сильного ветра мужчина погиб под упавшим на него деревом", - говорится в сообщении на сайте издания.
Погибший 68-летний мужчина - первая жертва урагана "Фиона" в Доминикане. Национальный Центр операций при чрезвычайных ситуациях подтвердил эту информацию.
По информации властей, из-за урагана почти 12,5 тысячи человек были вынуждены оставить свои дома и укрыться в убежищах. Две местные общины изолированы из-за блокированных дорог. Ветер и упавшие деревья, а также потоки воды, повредили три тысячи строений, включая около 2,5 тысячи жилых домов, четыре моста и три акведука.
Ураган "Фиона" накануне оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров. Сегодня в середине дня он покинул территорию Доминиканской республики и вышел обратно в Атлантический океан. Ожидается, что к субботе он может прийти на американский континент в канадской Новой Шотландии.