https://ria.ru/20220920/uragan-1818022170.html

В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек

В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек - РИА Новости, 20.09.2022

В Доминикане из-за урагана "Фиона" погиб человек

Один человек погиб в доминиканской провинции Мария-Тринидад-Санчес из-за урагана "Фиона" - его придавило упавшим каштаном во дворе собственного дома, сообщило... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:43

2022-09-20T06:43

2022-09-20T06:43

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доминикана

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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб в доминиканской провинции Мария-Тринидад-Санчес из-за урагана "Фиона" - его придавило упавшим каштаном во дворе собственного дома, сообщило издание Diario Libre.Погибший 68-летний мужчина - первая жертва урагана "Фиона" в Доминикане. Национальный Центр операций при чрезвычайных ситуациях подтвердил эту информацию.По информации властей, из-за урагана почти 12,5 тысячи человек были вынуждены оставить свои дома и укрыться в убежищах. Две местные общины изолированы из-за блокированных дорог. Ветер и упавшие деревья, а также потоки воды, повредили три тысячи строений, включая около 2,5 тысячи жилых домов, четыре моста и три акведука.Ураган "Фиона" накануне оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров. Сегодня в середине дня он покинул территорию Доминиканской республики и вышел обратно в Атлантический океан. Ожидается, что к субботе он может прийти на американский континент в канадской Новой Шотландии.

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доминикана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, доминикана