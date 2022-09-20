https://ria.ru/20220920/ukraina-1818241106.html

Офис Зеленского считает, что конфликт на Украине не завершится этой зимой

Офис Зеленского считает, что конфликт на Украине не завершится этой зимой - РИА Новости, 20.09.2022

Офис Зеленского считает, что конфликт на Украине не завершится этой зимой

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликт на Украине не завершится этой зимой. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:15

2022-09-20T18:15

2022-09-20T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

владимир зеленский

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликт на Украине не завершится этой зимой.В интервью телеканалу Sky News он отметил, что было бы "ошибкой" полагать, что конфликт закончится зимой. "Он продолжится с такой же интенсивностью", - добавил Подоляк. По словам Подоляка, Киев держит в секрете следующие шаги в рамках контрнаступления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220920/konflikt-1818046049.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика