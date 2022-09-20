https://ria.ru/20220920/ukraina-1818236168.html
В украинский телеэфир возвращают развлекательные программы
В украинский телеэфир возвращают развлекательные программы - РИА Новости, 20.09.2022
В украинский телеэфир возвращают развлекательные программы
Несколько ведущих украинских медиагрупп обновили сетку вещания, уже в октябре запланированы премьеры трансляций реалити-шоу и развлекательных программ в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:59
2022-09-20T17:59
2022-09-20T17:59
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несколько ведущих украинских медиагрупп обновили сетку вещания, уже в октябре запланированы премьеры трансляций реалити-шоу и развлекательных программ в телевизионном эфире Украины, сообщает интернет-издание "Страна"."На украинское телевидение спустя 7 месяцев после начала полномасштабной войны возвращаются развлекательные программы. Так, на телеканале "ТЕТ" 2 октября состоится премьера новых эпизодов 12-го сезона вокального шоу "Голос страны". Телеканал "СТБ", судя по обновленной сетке вещания, вышел из единого телемарафона и вернул в осенний эфир свои развлекательные шоу и сериалы", - сообщает издание в Telegram-канале.По информации издания, по просьбам зрителей продюсеры "СТБ" решили вернуть развлекательный контент. При этом, 20 августа в эфир телеканала вернулось кулинарное шоу "МастерШеф. Битва сезонов", а следом за ней - программа "Детектор лжи". Так же с 30 сентября состоится премьера нового сезона романтического шоу "Холостяк".Кроме этого, "Новый канал" с 5 сентября, как пишет "Страна", транслирует реалити-шоу "Пара на миллион"."Сейчас в полноценном формате единого телемарафона из всех каналов этой медиагруппы сейчас вещает только ICTV", - уточняет издание.Известно, что общественный телемарафон Украины транслирует пять телеканалов: "Общественное", "1+1", "ТРК Украина (Украина 24)", ICTV/СТБ, "Совет" и "Интер".
https://ria.ru/20220920/evropa-1818214409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
В украинский телеэфир возвращают развлекательные программы
"Страна": в украинский телеэфир возвращают развлекательные программы и телешоу
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несколько ведущих украинских медиагрупп обновили сетку вещания, уже в октябре запланированы премьеры трансляций реалити-шоу и развлекательных программ в телевизионном эфире Украины, сообщает интернет-издание "Страна".
"На украинское телевидение спустя 7 месяцев после начала полномасштабной войны возвращаются развлекательные программы. Так, на телеканале "ТЕТ" 2 октября состоится премьера новых эпизодов 12-го сезона вокального шоу "Голос страны". Телеканал "СТБ", судя по обновленной сетке вещания, вышел из единого телемарафона и вернул в осенний эфир свои развлекательные шоу и сериалы", - сообщает издание в Telegram-канале.
По информации издания, по просьбам зрителей продюсеры "СТБ" решили вернуть развлекательный контент. При этом, 20 августа в эфир телеканала вернулось кулинарное шоу "МастерШеф. Битва сезонов", а следом за ней - программа "Детектор лжи". Так же с 30 сентября состоится премьера нового сезона романтического шоу "Холостяк".
Кроме этого, "Новый канал" с 5 сентября, как пишет "Страна", транслирует реалити-шоу "Пара на миллион".
"Сейчас в полноценном формате единого телемарафона из всех каналов этой медиагруппы сейчас вещает только ICTV", - уточняет издание.
Известно, что общественный телемарафон Украины транслирует пять телеканалов: "Общественное", "1+1", "ТРК Украина (Украина 24)", ICTV/СТБ, "Совет" и "Интер".