https://ria.ru/20220920/ukraina-1818236168.html

В украинский телеэфир возвращают развлекательные программы

В украинский телеэфир возвращают развлекательные программы - РИА Новости, 20.09.2022

В украинский телеэфир возвращают развлекательные программы

Несколько ведущих украинских медиагрупп обновили сетку вещания, уже в октябре запланированы премьеры трансляций реалити-шоу и развлекательных программ в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:59

2022-09-20T17:59

2022-09-20T17:59

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несколько ведущих украинских медиагрупп обновили сетку вещания, уже в октябре запланированы премьеры трансляций реалити-шоу и развлекательных программ в телевизионном эфире Украины, сообщает интернет-издание "Страна"."На украинское телевидение спустя 7 месяцев после начала полномасштабной войны возвращаются развлекательные программы. Так, на телеканале "ТЕТ" 2 октября состоится премьера новых эпизодов 12-го сезона вокального шоу "Голос страны". Телеканал "СТБ", судя по обновленной сетке вещания, вышел из единого телемарафона и вернул в осенний эфир свои развлекательные шоу и сериалы", - сообщает издание в Telegram-канале.По информации издания, по просьбам зрителей продюсеры "СТБ" решили вернуть развлекательный контент. При этом, 20 августа в эфир телеканала вернулось кулинарное шоу "МастерШеф. Битва сезонов", а следом за ней - программа "Детектор лжи". Так же с 30 сентября состоится премьера нового сезона романтического шоу "Холостяк".Кроме этого, "Новый канал" с 5 сентября, как пишет "Страна", транслирует реалити-шоу "Пара на миллион"."Сейчас в полноценном формате единого телемарафона из всех каналов этой медиагруппы сейчас вещает только ICTV", - уточняет издание.Известно, что общественный телемарафон Украины транслирует пять телеканалов: "Общественное", "1+1", "ТРК Украина (Украина 24)", ICTV/СТБ, "Совет" и "Интер".

https://ria.ru/20220920/evropa-1818214409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире