Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818090222.html
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.09.2022
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро
Совет ЕС во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро, следует из заявления Совета. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:12
2022-09-20T12:14
украина
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_5a581d66763f65b06b470c36e9dfcca7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Совет ЕС во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро, следует из заявления Совета.В минувший четверг это решение утвердил Европарламент.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".
https://ria.ru/20220920/f-16-1818020498.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_cd231481abcfe5914a171a766ec5c67c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, европа, в мире
Украина, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Европа, В мире
12:12 20.09.2022 (обновлено: 12:14 20.09.2022)
 
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро

Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Совет ЕС во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро, следует из заявления Совета.
В минувший четверг это решение утвердил Европарламент.
Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".

Читайте также:

 
УкраинаЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала