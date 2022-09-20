https://ria.ru/20220920/ukraina-1818090222.html

Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро

Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.09.2022

Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро

Совет ЕС во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро, следует из заявления Совета. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:12

2022-09-20T12:12

2022-09-20T12:14

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Совет ЕС во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро, следует из заявления Совета.В минувший четверг это решение утвердил Европарламент.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".

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Владимир Лаврентьев

украина, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, европа, в мире