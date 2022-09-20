https://ria.ru/20220920/ukraina-1818090222.html
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.09.2022
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро
Совет ЕС во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро, следует из заявления Совета. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:12
2022-09-20T12:12
2022-09-20T12:14
украина
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_5a581d66763f65b06b470c36e9dfcca7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Совет ЕС во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро, следует из заявления Совета.В минувший четверг это решение утвердил Европарламент.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".
https://ria.ru/20220920/f-16-1818020498.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_cd231481abcfe5914a171a766ec5c67c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, европа, в мире
Украина, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Европа, В мире
12:12 20.09.2022 (обновлено: 12:14 20.09.2022)
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро
Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи