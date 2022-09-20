Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818019881.html
Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине
Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, по его словам, Киев должен быть в одном... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T05:44
2022-09-20T07:48
украина
россия
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg
АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, по его словам, Киев должен быть в одном понимании с Москвой.Турецкий лидер напомнил, что у него была встреча с Путиным в Узбекистане."Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 пленных. Это хорошее развитие… В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. Благодаря этому мы достигнем хорошего развития. С другой стороны, наши друзья и технический персонал подробно разбирают вопрос выхода сельскохозяйственной продукции (выход российской продукции на рынки). Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией, и мы должны быть полны решимости остановить эту войну", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости заявил, что ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех".
https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, турция
Украина, Россия, В мире, Турция
05:44 20.09.2022 (обновлено: 07:48 20.09.2022)
 
Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, по его словам, Киев должен быть в одном понимании с Москвой.
Турецкий лидер напомнил, что у него была встреча с Путиным в Узбекистане.
"Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 пленных. Это хорошее развитие… В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. Благодаря этому мы достигнем хорошего развития. С другой стороны, наши друзья и технический персонал подробно разбирают вопрос выхода сельскохозяйственной продукции (выход российской продукции на рынки). Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией, и мы должны быть полны решимости остановить эту войну", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости заявил, что ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех".

Читайте также:

 
УкраинаРоссияВ миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала