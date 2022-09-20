https://ria.ru/20220920/ukraina-1818019881.html

Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине - РИА Новости, 20.09.2022

Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, по его словам, Киев должен быть в одном... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T05:44

2022-09-20T05:44

2022-09-20T07:48

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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, по его словам, Киев должен быть в одном понимании с Москвой.Турецкий лидер напомнил, что у него была встреча с Путиным в Узбекистане."Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 пленных. Это хорошее развитие… В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. Благодаря этому мы достигнем хорошего развития. С другой стороны, наши друзья и технический персонал подробно разбирают вопрос выхода сельскохозяйственной продукции (выход российской продукции на рынки). Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией, и мы должны быть полны решимости остановить эту войну", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости заявил, что ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех".

https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, в мире, турция