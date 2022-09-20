05:39 20.09.2022 (обновлено: 06:06 20.09.2022)
В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского
Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсоне не будут исполнять указ Зеленского об администрациях
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Указы Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.
"Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области – это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила", - сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.