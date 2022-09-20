https://ria.ru/20220920/ukazy-1818019539.html

В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского

В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского - РИА Новости, 20.09.2022

В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского

Указы Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T05:39

2022-09-20T05:39

2022-09-20T06:06

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Указы Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220916/kherson-1817470669.html

херсонская область

херсон

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Максим Горбачев

владимир зеленский, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, в мире