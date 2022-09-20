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В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/ukazy-1818019539.html
В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского
В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского - РИА Новости, 20.09.2022
В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского
Указы Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T05:39
2022-09-20T06:06
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Указы Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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владимир зеленский, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, В мире
05:39 20.09.2022 (обновлено: 06:06 20.09.2022)
 
В Херсонской области отказались признавать указы Зеленского

Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсоне не будут исполнять указ Зеленского об администрациях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Указы Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.
"Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области – это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила", - сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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