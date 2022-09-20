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Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений
Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 20.09.2022
Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений
Крайне важно продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:11
2022-09-20T16:11
2022-09-20T16:17
россия
оон
экономика
антониу гутерреш
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Крайне важно продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи.По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений."Необходимо продолжить устранение всех оставшихся препятствий для экспорта российских удобрений и их компонентов, в том числе аммиака", - сказал Гутерреш. Он указал, что эта продукция не подпадает под санкции — и ООН добивается успехов в устранении косвенных препятствий российскому экспорту."Еще одной серьезной проблемой является влияние высоких цен на газ на производство азотных удобрений. К этому тоже нужно относиться серьезно. Без принятия мер сейчас глобальная нехватка удобрений быстро превратится в глобальную нехватку продовольствия. Нам нужны действия по всем направлениям", - заявил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, оон, экономика, антониу гутерреш
Россия, ООН, Экономика, Антониу Гутерреш
16:11 20.09.2022 (обновлено: 16:17 20.09.2022)
Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений
Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений, включая аммиак
ООН, 20 сен – РИА Новости. Крайне важно продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи.
По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке
и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.
"Необходимо продолжить устранение всех оставшихся препятствий для экспорта российских удобрений и их компонентов, в том числе аммиака", - сказал Гутерреш. Он указал, что эта продукция не подпадает под санкции — и ООН добивается успехов в устранении косвенных препятствий российскому экспорту.
"Еще одной серьезной проблемой является влияние высоких цен на газ на производство азотных удобрений. К этому тоже нужно относиться серьезно. Без принятия мер сейчас глобальная нехватка удобрений быстро превратится в глобальную нехватку продовольствия. Нам нужны действия по всем направлениям", - заявил он.