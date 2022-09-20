https://ria.ru/20220920/udobreniya-1818191648.html

Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений

Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 20.09.2022

Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений

Крайне важно продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:11

2022-09-20T16:11

2022-09-20T16:17

россия

оон

экономика

антониу гутерреш

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Крайне важно продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи.По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений."Необходимо продолжить устранение всех оставшихся препятствий для экспорта российских удобрений и их компонентов, в том числе аммиака", - сказал Гутерреш. Он указал, что эта продукция не подпадает под санкции — и ООН добивается успехов в устранении косвенных препятствий российскому экспорту."Еще одной серьезной проблемой является влияние высоких цен на газ на производство азотных удобрений. К этому тоже нужно относиться серьезно. Без принятия мер сейчас глобальная нехватка удобрений быстро превратится в глобальную нехватку продовольствия. Нам нужны действия по всем направлениям", - заявил он.

https://ria.ru/20220919/sdelka-1817974092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, экономика, антониу гутерреш