https://ria.ru/20220920/udar-1818293703.html

ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У"

ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У" - РИА Новости, 20.09.2022

ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У"

Удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой "Точка-У", выпущенной... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T22:48

2022-09-20T22:48

2022-09-20T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой "Точка-У", выпущенной украинскими войсками, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Ранее источник в экстренных службах города сообщил РИА Новости, что два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Новой Каховке."Сегодня в городе в очередной раз пострадали люди, это была "Точка-У", - сказал журналистам Леонтьев.

https://ria.ru/20220920/ukazy-1818019539.html

новая каховка

херсонская область

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Кадры жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска Еще кадры из жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска. В непосредственной близости от домов большая воронка. 2022-09-20T22:48 true PT0M39S

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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область