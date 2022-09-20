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ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У" - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/udar-1818293703.html
ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У"
ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У" - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У"
Удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой "Точка-У", выпущенной... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T22:48
2022-09-20T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой "Точка-У", выпущенной украинскими войсками, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Ранее источник в экстренных службах города сообщил РИА Новости, что два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Новой Каховке."Сегодня в городе в очередной раз пострадали люди, это была "Точка-У", - сказал журналистам Леонтьев.
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Кадры жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска
Еще кадры из жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска. В непосредственной близости от домов большая воронка.
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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Херсонская область
22:48 20.09.2022
 
ВСУ выпустили по жилому массиву в Новой Каховке ракету из "Точки-У"

Администрация Каховского района: ВСУ выпустили по жилому массиву ракету из "Точки-У"

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой "Точка-У", выпущенной украинскими войсками, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил РИА Новости, что два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Новой Каховке.
"Сегодня в городе в очередной раз пострадали люди, это была "Точка-У", - сказал журналистам Леонтьев.

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