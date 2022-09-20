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ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
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ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС
Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:47
2022-09-20T15:12
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара."Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к АЭС", - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777, сообщили власти.В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.
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в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
14:47 20.09.2022 (обновлено: 15:12 20.09.2022)
 
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС

ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М777 по береговой линии рядом с ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара.
"Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к АЭС", - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.
Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777, сообщили власти.
В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 11:03Специальная военная операция на Украине
Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС
 
В миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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