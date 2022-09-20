https://ria.ru/20220920/udar-1818155129.html

ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС

ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022

ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС

Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:47

2022-09-20T14:47

2022-09-20T15:12

в мире

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара."Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к АЭС", - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777, сообщили власти.В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.

https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс