https://ria.ru/20220920/udar-1818155129.html
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС
Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:47
2022-09-20T14:47
2022-09-20T15:12
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара."Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к АЭС", - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-мм гаубиц M777, сообщили власти.В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.
https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
14:47 20.09.2022 (обновлено: 15:12 20.09.2022)
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов по береговой линии рядом с ЗАЭС
ВСУ нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М777 по береговой линии рядом с ЗАЭС