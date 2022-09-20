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Сибирские ученые нашли способ повысить эффективность топливных смесей - РИА Новости, 20.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220920/uchenye-1818026297.html
Сибирские ученые нашли способ повысить эффективность топливных смесей
Сибирские ученые нашли способ повысить эффективность топливных смесей - РИА Новости, 20.09.2022
Сибирские ученые нашли способ повысить эффективность топливных смесей
Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) нашли, как повысить эффективность топливных смесей,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:14
2022-09-20T09:56
наука
дмитрий глушко
россия
сибирский федеральный университет
российский научный фонд
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) нашли, как повысить эффективность топливных смесей, перспективных с точки зрения использования в теплоэнергетике, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.Многокомпонентные топливные смеси — разновидность энергетического твердого топлива, полученного на основе группы горючих веществ. Угольные смеси потенциально применимы как топливо в промышленно-отопительных котельных. Считается, что в будущем ими можно будет заменить обычный уголь, поскольку новое топливо будет расходоваться в меньших количествах, чем традиционное, из-за увеличения теплоты сгорания – это поможет сберечь природные ресурсы.Специалисты СФУ и ТПУ изучили процессы горения двух- и трехкомпонентных твердотопливных смесей, которые могут использоваться для решения проблем теплоэнергетики. Лучше всего показали себя в эксперименте трехкомпонентные смеси с добавкой 30% частично газифицированного угля - они быстро воспламеняются и обладают высокими энергетическими характеристиками.Частичная газификация - термохимический процесс переработки твердого топлива путем взаимодействия его с кислородом, именно этот процесс превращает топливо в горючий газ и карбонизат. Горючий газ получается с низкой теплотой сгорания, поэтому его используют как побочный продукт, а основным продуктом выступает высококалорийный карбонизат."Вовлечение в топливно-энергетический комплекс высококалорийных карбонизированных углей – это перспективное направление в теплоэнергетике. Но переход на сжигание карбонизата в чистом виде экономически нецелесообразен, это слишком дорого, поэтому мы предлагаем добавлять к бурым углям не более 30% карбонизата для повышения калорийности топливной смеси", – рассказал заведующий учебно-научной лабораторией кафедры теплотехники и гидрогазодинамики СФУ Андрей Жуйков.Соавтор работы, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков отметил, что применение на практике многокомпонентных топливных смесей позволяет совместно решать несколько взаимосвязанных проблем."Достижение положительных энергетических, экологических и экономических эффектов по сравнению с широко применяемыми в настоящее время твердыми топливами требует проведения всестороннего изучения процессов горения твердотопливных смесей", – добавил Глушков.Исследование выполнено при грантовой поддержке от Российского научного фонда.
https://ria.ru/20220914/uchenye-1816632174.html
https://ria.ru/20220908/tpu-1815210538.html
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дмитрий глушко, россия, сибирский федеральный университет, российский научный фонд, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет
Наука, Дмитрий Глушко, Россия, Сибирский федеральный университет, Российский научный фонд, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Томский политехнический университет
08:14 20.09.2022 (обновлено: 09:56 20.09.2022)
 
Сибирские ученые нашли способ повысить эффективность топливных смесей

Сибирские ученые нашли способ повысить эффективность топливных смесей для теплоэнергетики

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкТеплоэлектроцентраль (ТЭЦ-2) в Калининграде
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-2) в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) нашли, как повысить эффективность топливных смесей, перспективных с точки зрения использования в теплоэнергетике, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.
Многокомпонентные топливные смеси — разновидность энергетического твердого топлива, полученного на основе группы горючих веществ. Угольные смеси потенциально применимы как топливо в промышленно-отопительных котельных. Считается, что в будущем ими можно будет заменить обычный уголь, поскольку новое топливо будет расходоваться в меньших количествах, чем традиционное, из-за увеличения теплоты сгорания – это поможет сберечь природные ресурсы.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:07Наука
Российские ученые придумали, как эффективнее лечить грибковые заболевания
Специалисты СФУ и ТПУ изучили процессы горения двух- и трехкомпонентных твердотопливных смесей, которые могут использоваться для решения проблем теплоэнергетики. Лучше всего показали себя в эксперименте трехкомпонентные смеси с добавкой 30% частично газифицированного угля - они быстро воспламеняются и обладают высокими энергетическими характеристиками.
Частичная газификация - термохимический процесс переработки твердого топлива путем взаимодействия его с кислородом, именно этот процесс превращает топливо в горючий газ и карбонизат. Горючий газ получается с низкой теплотой сгорания, поэтому его используют как побочный продукт, а основным продуктом выступает высококалорийный карбонизат.
"Вовлечение в топливно-энергетический комплекс высококалорийных карбонизированных углей – это перспективное направление в теплоэнергетике. Но переход на сжигание карбонизата в чистом виде экономически нецелесообразен, это слишком дорого, поэтому мы предлагаем добавлять к бурым углям не более 30% карбонизата для повышения калорийности топливной смеси", – рассказал заведующий учебно-научной лабораторией кафедры теплотехники и гидрогазодинамики СФУ Андрей Жуйков.
Соавтор работы, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков отметил, что применение на практике многокомпонентных топливных смесей позволяет совместно решать несколько взаимосвязанных проблем.
"Достижение положительных энергетических, экологических и экономических эффектов по сравнению с широко применяемыми в настоящее время твердыми топливами требует проведения всестороннего изучения процессов горения твердотопливных смесей", – добавил Глушков.
Исследование выполнено при грантовой поддержке от Российского научного фонда.
В лаборатории научно-исследовательского центра Онкотераностика ТПУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 09:00Наука
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НаукаДмитрий ГлушкоРоссияСибирский федеральный университетРоссийский научный фондНаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТомский политехнический университет
 
 
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