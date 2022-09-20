https://ria.ru/20220920/tsik-1818243687.html
ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума
ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума - РИА Новости, 20.09.2022
ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума
Центральная Избирательная Комиссия Донецкой Народной Республики во вторник единогласно утвердила формы документов, необходимых для референдума о вхождении... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:24
2022-09-20T18:24
2022-09-20T18:57
специальная военная операция на украине
россия
цик днр
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референдум в донбассе
в мире
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная Избирательная Комиссия Донецкой Народной Республики во вторник единогласно утвердила формы документов, необходимых для референдума о вхождении Республики в состав РФ.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Перечень этих документов необходим для проведения самого мероприятия (референдума о вхождении ДНР в состав РФ – ред.) в соответствии с теми требованиями, которые изложены в законе в наших нормативно правовых документах... Есть ли замечания или предложения? Кто за то, чтобы утвердить формы документов, связанных с подготовкой и проведением референдума о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации? Единогласно ", - сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий на заседании по поводу референдума.
https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818234065.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, ЦИК ДНР, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, В мире, Луганская Народная Республика
18:24 20.09.2022 (обновлено: 18:57 20.09.2022)
ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума
ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума по вопросу о вхождении в состав России