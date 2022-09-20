https://ria.ru/20220920/tsik-1818243687.html

ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума

ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума - РИА Новости, 20.09.2022

ЦИК ДНР утвердил формы документов для референдума

Центральная Избирательная Комиссия Донецкой Народной Республики во вторник единогласно утвердила формы документов, необходимых для референдума о вхождении... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:24

2022-09-20T18:24

2022-09-20T18:57

специальная военная операция на украине

россия

цик днр

донецкая народная республика

референдум в донбассе

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818162298_0:119:3162:1898_1920x0_80_0_0_41fd6dee98a1241aaab541ad7686ca7a.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная Избирательная Комиссия Донецкой Народной Республики во вторник единогласно утвердила формы документов, необходимых для референдума о вхождении Республики в состав РФ.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Перечень этих документов необходим для проведения самого мероприятия (референдума о вхождении ДНР в состав РФ – ред.) в соответствии с теми требованиями, которые изложены в законе в наших нормативно правовых документах... Есть ли замечания или предложения? Кто за то, чтобы утвердить формы документов, связанных с подготовкой и проведением референдума о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации? Единогласно ", - сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий на заседании по поводу референдума.

https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818234065.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, цик днр, донецкая народная республика, референдум в донбассе, в мире, луганская народная республика