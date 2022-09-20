https://ria.ru/20220920/traur-1818070276.html

В Великобритании закончился национальный траур

В Великобритании закончился национальный траур - РИА Новости, 20.09.2022

В Великобритании закончился национальный траур

Период национального траура в Великобритании в связи со смертью королевы страны Елизаветы II закончился, флаги на общественных зданиях вновь поднимают, сообщил... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:21

2022-09-20T11:21

2022-09-20T11:21

в мире

елизавета ii

джо байден

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Период национального траура в Великобритании в связи со смертью королевы страны Елизаветы II закончился, флаги на общественных зданиях вновь поднимают, сообщил во вторник телеканал Sky News."Официальный период траура в связи со смертью королевы подошел к концу, флаги на общественных зданиях вновь поднимают 12 дней спустя после смерти Её Величества", - сообщил телеканал.Однако над зданиями дворцов королевской семьи флаги останутся приспущенными, так как траур в кругу семьи продлится еще семь дней, передает Sky News.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Церемония публичного прощания с Елизаветой II прошла с 14 по 19 сентября в Лондоне. Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с королевой. По сообщениям британских СМИ, церемонию посетили около 400 тысяч человек.Накануне состоялись государственные похороны королевы. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.Позднее вечером состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали король Карл III и члены королевской семьи.Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.

https://ria.ru/20220920/london-1818033968.html

https://ria.ru/20220909/koroleva-1815619156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, елизавета ii, джо байден, эммануэль макрон, великобритания, шотландия, лондон