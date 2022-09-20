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В Великобритании закончился национальный траур - РИА Новости, 20.09.2022
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В Великобритании закончился национальный траур
В Великобритании закончился национальный траур - РИА Новости, 20.09.2022
В Великобритании закончился национальный траур
Период национального траура в Великобритании в связи со смертью королевы страны Елизаветы II закончился, флаги на общественных зданиях вновь поднимают, сообщил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:21
2022-09-20T11:21
в мире
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Период национального траура в Великобритании в связи со смертью королевы страны Елизаветы II закончился, флаги на общественных зданиях вновь поднимают, сообщил во вторник телеканал Sky News."Официальный период траура в связи со смертью королевы подошел к концу, флаги на общественных зданиях вновь поднимают 12 дней спустя после смерти Её Величества", - сообщил телеканал.Однако над зданиями дворцов королевской семьи флаги останутся приспущенными, так как траур в кругу семьи продлится еще семь дней, передает Sky News.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Церемония публичного прощания с Елизаветой II прошла с 14 по 19 сентября в Лондоне. Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с королевой. По сообщениям британских СМИ, церемонию посетили около 400 тысяч человек.Накануне состоялись государственные похороны королевы. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.Позднее вечером состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали король Карл III и члены королевской семьи.Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.
https://ria.ru/20220920/london-1818033968.html
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в мире, елизавета ii, джо байден, эммануэль макрон, великобритания, шотландия, лондон
В мире, Елизавета II, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Великобритания, Шотландия, Лондон
11:21 20.09.2022
 
В Великобритании закончился национальный траур

В Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью Елизаветы II

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКоролевская гвардия во время похорон британской королевы Елизаветы II
Королевская гвардия во время похорон британской королевы Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Королевская гвардия во время похорон британской королевы Елизаветы II. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Период национального траура в Великобритании в связи со смертью королевы страны Елизаветы II закончился, флаги на общественных зданиях вновь поднимают, сообщил во вторник телеканал Sky News.
"Официальный период траура в связи со смертью королевы подошел к концу, флаги на общественных зданиях вновь поднимают 12 дней спустя после смерти Её Величества", - сообщил телеканал.
Однако над зданиями дворцов королевской семьи флаги останутся приспущенными, так как траур в кругу семьи продлится еще семь дней, передает Sky News.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Церемония публичного прощания с Елизаветой II прошла с 14 по 19 сентября в Лондоне. Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с королевой. По сообщениям британских СМИ, церемонию посетили около 400 тысяч человек.
Накануне состоялись государственные похороны королевы. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.
Позднее вечером состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали король Карл III и члены королевской семьи.
Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.

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