https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html

Трамп высмеял Байдена за расположение его места на похоронах Елизаветы II

Трамп высмеял Байдена за расположение его места на похоронах Елизаветы II - РИА Новости, 20.09.2022

Трамп высмеял Байдена за расположение его места на похоронах Елизаветы II

Бывший президент США Дональд Трамп высмеял своего преемника Джо Байдена за расположение его места на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, пишет... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:43

2022-09-20T13:43

2022-09-20T13:49

в мире

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великобритания

елизавета ii

сша

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп высмеял своего преемника Джо Байдена за расположение его места на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, пишет Skynews.Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден были размещены на 14 рядов позади короля Карла III, в задней части Вестминстерского аббатства, уточняет издание."Вот что произошло с Америкой всего лишь за два года. Никакого уважения", – заявил Дональд Трамп.Как сообщает Skynews, политик в своей социальной сети Truth Social заявил, что под руководством Джо Байдена США растеряли уважение на международной арене."Если я был бы президентом, меня они туда не посадили бы - и наша страна была бы совсем другой, чем сейчас!", – написал политик в социальной сети.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз занял престол, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.

https://ria.ru/20220919/bayden-1817862828.html

https://ria.ru/20220919/bayden-1817967014.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, умерла королева елизавета ii, великобритания, елизавета ii, сша