13:43 20.09.2022 (обновлено: 13:49 20.09.2022)
Трамп высмеял Байдена за расположение его места на похоронах Елизаветы II
Трамп высмеял президента Джо Байдена за расположение его места на похоронах Елизаветы II
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп высмеял своего преемника Джо Байдена за расположение его места на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, пишет Skynews.
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден были размещены на 14 рядов позади короля Карла III, в задней части Вестминстерского аббатства, уточняет издание.
"Вот что произошло с Америкой всего лишь за два года. Никакого уважения", – заявил Дональд Трамп.
Как сообщает Skynews, политик в своей социальной сети Truth Social заявил, что под руководством Джо Байдена США растеряли уважение на международной арене.
"Если я был бы президентом, меня они туда не посадили бы - и наша страна была бы совсем другой, чем сейчас!", – написал политик в социальной сети.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз занял престол, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.
Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.