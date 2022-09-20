https://ria.ru/20220920/teatr-1818059295.html
В Москве открывается фестиваль "Биеннале театрального искусства"
В Москве открывается фестиваль "Биеннале театрального искусства" - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве открывается фестиваль "Биеннале театрального искусства"
В Москве открывается VI фестиваль "Биеннале театрального искусства", сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:05
2022-09-20T11:05
2022-09-20T11:05
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марина брусникина
алексей бородин
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москва
театр
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве открывается VI фестиваль "Биеннале театрального искусства", сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.Он проходит в год 125-летия встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане "Славянский базар", где они обсудили создание нового Художественного театра. Первый спектакль в конкурсе "Уроки режиссуры" состоится под открытым небом. Зрители пройдут по столичным улицам и дворам под предводительством кота-философа. Постановка РАМТа называется "Дни Савелия". Она создана по роману Григория Служителя. Режиссер — Марина Брусникина. Обычно этот проект идет до тех пор, пока позволяет погода. В этом году 20 сентября — последний показ до следующей весны.В конкурсной программе представлены работы ведущих мастеров отечественной режиссуры — Алексея Бородина, Юрия Бутусова, Михаила Бычкова, Александра Коршунова, Михаила Левитина, Владимира Панкова, Анатолия Праудина, Валерия Фокина и других.Образовательный проект биеннале "Мастерская" в этом году также посвящен переговорам Немировича-Данченко и Станиславского в ресторане "Славянский базар". Планируются встречи с Сергеем Женовачем, Александром Калягиным, Евгением Князевым и другими театральными деятелями.В off-программе — научная конференция "Идеи Художественного театра в контексте ХХI века", а также творческие лаборатории, презентация книги "Письма в Художественный театр", книжная выставка-ярмарка, вручение премии "Театральный роман".
https://ria.ru/20220919/teatr-1817924639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марина брусникина, алексей бородин, юрий бутусов, москва, театр, константин станиславский, российский академический молодежный театр , владимир немирович-данченко, александр коршунов, михаил левитин, владимир панков, валерий фокин, александр калягин, евгений князев
Культура, Новости культуры, Марина Брусникина, Алексей Бородин, Юрий Бутусов, Москва, Театр, Константин Станиславский, Российский академический молодежный театр , Владимир Немирович-Данченко, Александр Коршунов, Михаил Левитин, Владимир Панков, Валерий Фокин, Александр Калягин, Евгений Князев
В Москве открывается фестиваль "Биеннале театрального искусства"
Фестиваль "Биеннале театрального искусства" открывается в Москве 20 сентября
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве открывается VI фестиваль "Биеннале театрального искусства", сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.
Он проходит в год 125-летия встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане "Славянский базар", где они обсудили создание нового Художественного театра.
Первый спектакль в конкурсе "Уроки режиссуры" состоится под открытым небом. Зрители пройдут по столичным улицам и дворам под предводительством кота-философа. Постановка РАМТа называется "Дни Савелия". Она создана по роману Григория Служителя. Режиссер — Марина Брусникина. Обычно этот проект идет до тех пор, пока позволяет погода. В этом году 20 сентября — последний показ до следующей весны.
В конкурсной программе представлены работы ведущих мастеров отечественной режиссуры — Алексея Бородина, Юрия Бутусова, Михаила Бычкова, Александра Коршунова, Михаила Левитина, Владимира Панкова, Анатолия Праудина, Валерия Фокина и других.
Образовательный проект биеннале "Мастерская" в этом году также посвящен переговорам Немировича-Данченко и Станиславского в ресторане "Славянский базар". Планируются встречи с Сергеем Женовачем, Александром Калягиным, Евгением Князевым и другими театральными деятелями.
В off-программе — научная конференция "Идеи Художественного театра в контексте ХХI века", а также творческие лаборатории, презентация книги "Письма в Художественный театр", книжная выставка-ярмарка, вручение премии "Театральный роман".