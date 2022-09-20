https://ria.ru/20220920/teatr-1818059295.html

В Москве открывается фестиваль "Биеннале театрального искусства"

В Москве открывается фестиваль "Биеннале театрального искусства" - РИА Новости, 20.09.2022

В Москве открывается фестиваль "Биеннале театрального искусства"

В Москве открывается VI фестиваль "Биеннале театрального искусства", сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:05

2022-09-20T11:05

2022-09-20T11:05

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве открывается VI фестиваль "Биеннале театрального искусства", сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.Он проходит в год 125-летия встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане "Славянский базар", где они обсудили создание нового Художественного театра. Первый спектакль в конкурсе "Уроки режиссуры" состоится под открытым небом. Зрители пройдут по столичным улицам и дворам под предводительством кота-философа. Постановка РАМТа называется "Дни Савелия". Она создана по роману Григория Служителя. Режиссер — Марина Брусникина. Обычно этот проект идет до тех пор, пока позволяет погода. В этом году 20 сентября — последний показ до следующей весны.В конкурсной программе представлены работы ведущих мастеров отечественной режиссуры — Алексея Бородина, Юрия Бутусова, Михаила Бычкова, Александра Коршунова, Михаила Левитина, Владимира Панкова, Анатолия Праудина, Валерия Фокина и других.Образовательный проект биеннале "Мастерская" в этом году также посвящен переговорам Немировича-Данченко и Станиславского в ресторане "Славянский базар". Планируются встречи с Сергеем Женовачем, Александром Калягиным, Евгением Князевым и другими театральными деятелями.В off-программе — научная конференция "Идеи Художественного театра в контексте ХХI века", а также творческие лаборатории, презентация книги "Письма в Художественный театр", книжная выставка-ярмарка, вручение премии "Театральный роман".

https://ria.ru/20220919/teatr-1817924639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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