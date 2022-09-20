https://ria.ru/20220920/sumrka-1818021216.html
Из винтовки "Сумрак" уничтожили десятки высокоприоритетных целей на Украине
Из винтовки "Сумрак" уничтожили десятки высокоприоритетных целей на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Из винтовки "Сумрак" уничтожили десятки высокоприоритетных целей на Украине
Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" несколько десятков высокоприоритетных целей,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:22
2022-09-20T06:22
2022-09-20T07:30
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" несколько десятков высокоприоритетных целей, сообщили РИА Новости во вторник в компании-разработчике Lobaev Arms.Разработчик уточнил, что снайперские подразделения в ходе спецоперации используют вместе несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, совместно с "Сумраком" применяются TSVL-8 M1 "Сталинград" под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 "Опустошитель" с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).В компании пояснили, что тактика применения винтовок в паре основана на передовом зарубежном опыте, переосмысленном с учетом характера и специфики спецоперации.Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac/.408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка — "Сумрак" позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.В августе в Lobaev Arms сообщали РИА Новости, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра 12,7х99 мм НАТО. Оружие демонстрирует высокую точность.
https://ria.ru/20220914/vintovki-1816623200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия
06:22 20.09.2022 (обновлено: 07:30 20.09.2022)
Из винтовки "Сумрак" уничтожили десятки высокоприоритетных целей на Украине
Снайперы уничтожили десятки целей на Украине с помощью винтовок SVLK-14S "Сумрак"
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" несколько десятков высокоприоритетных целей, сообщили РИА Новости во вторник в компании-разработчике Lobaev Arms.
"На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой", - рассказали в компании.
Разработчик уточнил, что снайперские подразделения в ходе спецоперации используют вместе несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, совместно с "Сумраком" применяются TSVL-8 M1 "Сталинград" под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 "Опустошитель" с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).
В компании пояснили, что тактика применения винтовок в паре основана на передовом зарубежном опыте, переосмысленном с учетом характера и специфики спецоперации.
Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac/.408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка — "Сумрак" позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.
В августе в Lobaev Arms сообщали РИА Новости, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра 12,7х99 мм НАТО. Оружие демонстрирует высокую точность.