https://ria.ru/20220920/sumrka-1818021216.html

Из винтовки "Сумрак" уничтожили десятки высокоприоритетных целей на Украине

Из винтовки "Сумрак" уничтожили десятки высокоприоритетных целей на Украине - РИА Новости, 20.09.2022

Из винтовки "Сумрак" уничтожили десятки высокоприоритетных целей на Украине

Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" несколько десятков высокоприоритетных целей,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:22

2022-09-20T06:22

2022-09-20T07:30

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" несколько десятков высокоприоритетных целей, сообщили РИА Новости во вторник в компании-разработчике Lobaev Arms.Разработчик уточнил, что снайперские подразделения в ходе спецоперации используют вместе несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, совместно с "Сумраком" применяются TSVL-8 M1 "Сталинград" под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 "Опустошитель" с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).В компании пояснили, что тактика применения винтовок в паре основана на передовом зарубежном опыте, переосмысленном с учетом характера и специфики спецоперации.Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac/.408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка — "Сумрак" позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.В августе в Lobaev Arms сообщали РИА Новости, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра 12,7х99 мм НАТО. Оружие демонстрирует высокую точность.

https://ria.ru/20220914/vintovki-1816623200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, в мире, россия