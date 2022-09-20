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Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/su-34-1818033420.html
Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами
Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами - РИА Новости, 20.09.2022
Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами
Министерство обороны опубликовало видеозапись применения высокоточных управляемых ракет Х-29Т в рамках специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:10
2022-09-20T10:09
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-34
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись применения высокоточных управляемых ракет Х-29Т в рамках специальной военной операции на Украине.На кадрах показана предполетная подготовка истребителей-бомбардировщиков Су-34, подвеска ракет, вылет на боевое задание и возвращение на аэродром базирования.Как рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Антон, экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО.Военный уточнил, что ракета позволяет на дальности до 30 километров распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения.В свою очередь, штурман Су-34 Владимир добавил, что экипаж также работает по таким наземным целям, как ангары и места скопления живой силы противника.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
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Боевой вылет бомбардировщика Су-34
Боевые вылеты экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 для уничтожения объектов военной инфраструктуры ВСУ. Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО. Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем…», - рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-34, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Су-34, Украина
09:10 20.09.2022 (обновлено: 10:09 20.09.2022)
 
Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами

Минобороны опубликовало видео работы экипажей Су-34, применяющих высокоточные ракеты Х-29Т

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись применения высокоточных управляемых ракет Х-29Т в рамках специальной военной операции на Украине.
На кадрах показана предполетная подготовка истребителей-бомбардировщиков Су-34, подвеска ракет, вылет на боевое задание и возвращение на аэродром базирования.
Как рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Антон, экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО.
"Высокоточное оружие, которое позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем. Сейчас вот представлена ракета Х-29Т", — добавил он.
Военный уточнил, что ракета позволяет на дальности до 30 километров распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения.

"При выполнении крайней задачи — это было поражение опорного пункта, который находился в лесу. При выполнении этой задачи было штурманом выполнено прицеливание, распознавание цели и ее поражение", — пояснил замкомандира эскадрильи.

В свою очередь, штурман Су-34 Владимир добавил, что экипаж также работает по таким наземным целям, как ангары и места скопления живой силы противника.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСу-34Украина
 
 
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