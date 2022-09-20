https://ria.ru/20220920/su-34-1818033420.html

Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами

Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами - РИА Новости, 20.09.2022

Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами

Министерство обороны опубликовало видеозапись применения высокоточных управляемых ракет Х-29Т в рамках специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:10

2022-09-20T09:10

2022-09-20T10:09

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

су-34

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818044318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e4dafebadb02b71f0e329026c6e5f95.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись применения высокоточных управляемых ракет Х-29Т в рамках специальной военной операции на Украине.На кадрах показана предполетная подготовка истребителей-бомбардировщиков Су-34, подвеска ракет, вылет на боевое задание и возвращение на аэродром базирования.Как рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Антон, экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО.Военный уточнил, что ракета позволяет на дальности до 30 километров распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения.В свою очередь, штурман Су-34 Владимир добавил, что экипаж также работает по таким наземным целям, как ангары и места скопления живой силы противника.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевой вылет бомбардировщика Су-34 Боевые вылеты экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 для уничтожения объектов военной инфраструктуры ВСУ. Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО. Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем…», - рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи. 2022-09-20T09:10 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-34, украина