https://ria.ru/20220920/stepanenko-1818021626.html

СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко

СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко - РИА Новости, 20.09.2022

СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по поводу поведения депутата Омского городского совета Анны Степаненко,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:29

2022-09-20T06:29

2022-09-20T10:45

происшествия

россия

омская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

омский городской совет

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ОМСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по поводу поведения депутата Омского городского совета Анны Степаненко, которая устраивала конфликт со своей соседкой по дому, рассказал журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Камилла Адамсон, соседка новоизбранного депутата Омского горсовета Анны Степаненко, обвинила ее и ее коллегу по партии "Справедливая Россия - За правду" Наталью Астапчик в угрозах на национальной почве и нескольких конфликтах бытового характера. После того, как информация о конфликте разошлась по соцсетям и СМИ, по обращению депутата Госдумы Сергея Каргинова отношении Степаненко была организована проверка.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Олегу Винникову организовать проверку по инциденту и установить все обстоятельства произошедшего конфликта."Ему предстоит представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в пресс-службе.Конфликт между депутатом и омичкой получил широкий резонанс в соцсетях, а в нескольких городских пабликах появились опросы, с предложением лишить Степаненко и Астапчик депутатских мандатов.

https://realty.ria.ru/20220823/bastrykin-1811644240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), омский городской совет