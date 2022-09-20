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СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко - РИА Новости, 20.09.2022
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СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко
СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко - РИА Новости, 20.09.2022
СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по поводу поведения депутата Омского городского совета Анны Степаненко,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:29
2022-09-20T10:45
происшествия
россия
омская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
омский городской совет
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ОМСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по поводу поведения депутата Омского городского совета Анны Степаненко, которая устраивала конфликт со своей соседкой по дому, рассказал журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Камилла Адамсон, соседка новоизбранного депутата Омского горсовета Анны Степаненко, обвинила ее и ее коллегу по партии "Справедливая Россия - За правду" Наталью Астапчик в угрозах на национальной почве и нескольких конфликтах бытового характера. После того, как информация о конфликте разошлась по соцсетям и СМИ, по обращению депутата Госдумы Сергея Каргинова отношении Степаненко была организована проверка.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Олегу Винникову организовать проверку по инциденту и установить все обстоятельства произошедшего конфликта."Ему предстоит представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в пресс-службе.Конфликт между депутатом и омичкой получил широкий резонанс в соцсетях, а в нескольких городских пабликах появились опросы, с предложением лишить Степаненко и Астапчик депутатских мандатов.
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происшествия, россия, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), омский городской совет
Происшествия, Россия, Омская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Омский городской совет
06:29 20.09.2022 (обновлено: 10:45 20.09.2022)
 
СК по поручению Бастрыкина проверит поведение омского депутата Степаненко

Глава СК Бастрыкин поручил проверить поведение омского депутата Анны Степаненко

© Фото с сайта партии "Справедливая Россия - За правду" в Омской областиАнна Степаненко
Анна Степаненко
© Фото с сайта партии "Справедливая Россия - За правду" в Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по поводу поведения депутата Омского городского совета Анны Степаненко, которая устраивала конфликт со своей соседкой по дому, рассказал журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Камилла Адамсон, соседка новоизбранного депутата Омского горсовета Анны Степаненко, обвинила ее и ее коллегу по партии "Справедливая Россия - За правду" Наталью Астапчик в угрозах на национальной почве и нескольких конфликтах бытового характера. После того, как информация о конфликте разошлась по соцсетям и СМИ, по обращению депутата Госдумы Сергея Каргинова отношении Степаненко была организована проверка.
"Как сообщается, после победы в муниципальных выборах Анна Степаненко вместе с коллегой по партии в ходе бытового конфликта с соседкой пыталась ворваться к ней в квартиру, а после заявления потерпевшей в полицию потребовала продать жилье и съехать", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Олегу Винникову организовать проверку по инциденту и установить все обстоятельства произошедшего конфликта.
"Ему предстоит представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в пресс-службе.
Конфликт между депутатом и омичкой получил широкий резонанс в соцсетях, а в нескольких городских пабликах появились опросы, с предложением лишить Степаненко и Астапчик депутатских мандатов.

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ПроисшествияРоссияОмская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Омский городской совет
 
 
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