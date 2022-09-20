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Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель - РИА Новости, 20.09.2022
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https://ria.ru/20220920/stavropole-1818202349.html
Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель
Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель - РИА Новости, 20.09.2022
Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель
Власти Ставропольского края в текущем году направили 533 миллиона рублей из консолидированного бюджета на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:36
2022-09-20T16:36
ставропольский край
владимир владимиров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СТАВРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году направили 533 миллиона рублей из консолидированного бюджета на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза."Развитие мелиоративного комплекса – задача, которая обозначена приоритетной главой региона Владимиром Владимировым для агропромышленного комплекса края. С этой целью ежегодно в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" реализуются проекты орошения с государственной поддержкой. В 2022 году на эти цели предусмотрено более 521 миллиона рублей из федерального бюджета и более 12 миллионов рублей из краевого бюджета. Средства доведены четырем сельскохозяйственным товаропроизводителям в полном объёме. Аграриями уже введены в эксплуатацию проекты по орошению на десяти объектах, в стадии реализации находятся проекты на 14 объектах на общей площади 10,8 тысячи гектаров", – отметили в ведомстве.Планируется, что к 2025 году на Ставрополье площадь мелиорируемых земель увеличится до 100 тысяч гектаров."Сегодня на орошении в крае выращиваются зерновые культуры на площади 19,5 тысячи гектаров, кукуруза на зерно – 19,3 тысячи гектаров, технические культуры на орошении занимают 17 тысячи гектаров, кормовые культуры – 7,5 тысячи гектаров. Также в целях увеличения урожайности на орошении находятся порядка 6 тысяч гектраов, где выращиваются овощи, бахчевые культуры, картофель. Наши аграрии используют современные методы орошения, включающие в себя устройство дождевальных машин фронтального и кругового типа. Главное преимущество механизированного орошения состоит в высоком качестве полива, низких потерях воды и максимальной автоматизации процесса, возможности настройки через удалённый доступ (смартфон", – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.
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владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
16:36 20.09.2022
 

Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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СТАВРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году направили 533 миллиона рублей из консолидированного бюджета на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.
"Развитие мелиоративного комплекса – задача, которая обозначена приоритетной главой региона Владимиром Владимировым для агропромышленного комплекса края. С этой целью ежегодно в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" реализуются проекты орошения с государственной поддержкой. В 2022 году на эти цели предусмотрено более 521 миллиона рублей из федерального бюджета и более 12 миллионов рублей из краевого бюджета. Средства доведены четырем сельскохозяйственным товаропроизводителям в полном объёме. Аграриями уже введены в эксплуатацию проекты по орошению на десяти объектах, в стадии реализации находятся проекты на 14 объектах на общей площади 10,8 тысячи гектаров", – отметили в ведомстве.
Планируется, что к 2025 году на Ставрополье площадь мелиорируемых земель увеличится до 100 тысяч гектаров.
"Сегодня на орошении в крае выращиваются зерновые культуры на площади 19,5 тысячи гектаров, кукуруза на зерно – 19,3 тысячи гектаров, технические культуры на орошении занимают 17 тысячи гектаров, кормовые культуры – 7,5 тысячи гектаров. Также в целях увеличения урожайности на орошении находятся порядка 6 тысяч гектраов, где выращиваются овощи, бахчевые культуры, картофель. Наши аграрии используют современные методы орошения, включающие в себя устройство дождевальных машин фронтального и кругового типа. Главное преимущество механизированного орошения состоит в высоком качестве полива, низких потерях воды и максимальной автоматизации процесса, возможности настройки через удалённый доступ (смартфон", – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

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