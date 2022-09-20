https://ria.ru/20220920/stavropole-1818202349.html

Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель

Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель - РИА Новости, 20.09.2022

Ставрополье направило более 530 миллионов рублей на мелиорацию с/х земель

Власти Ставропольского края в текущем году направили 533 миллиона рублей из консолидированного бюджета на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:36

2022-09-20T16:36

2022-09-20T16:36

ставропольский край

владимир владимиров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СТАВРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году направили 533 миллиона рублей из консолидированного бюджета на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза."Развитие мелиоративного комплекса – задача, которая обозначена приоритетной главой региона Владимиром Владимировым для агропромышленного комплекса края. С этой целью ежегодно в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" реализуются проекты орошения с государственной поддержкой. В 2022 году на эти цели предусмотрено более 521 миллиона рублей из федерального бюджета и более 12 миллионов рублей из краевого бюджета. Средства доведены четырем сельскохозяйственным товаропроизводителям в полном объёме. Аграриями уже введены в эксплуатацию проекты по орошению на десяти объектах, в стадии реализации находятся проекты на 14 объектах на общей площади 10,8 тысячи гектаров", – отметили в ведомстве.Планируется, что к 2025 году на Ставрополье площадь мелиорируемых земель увеличится до 100 тысяч гектаров."Сегодня на орошении в крае выращиваются зерновые культуры на площади 19,5 тысячи гектаров, кукуруза на зерно – 19,3 тысячи гектаров, технические культуры на орошении занимают 17 тысячи гектаров, кормовые культуры – 7,5 тысячи гектаров. Также в целях увеличения урожайности на орошении находятся порядка 6 тысяч гектраов, где выращиваются овощи, бахчевые культуры, картофель. Наши аграрии используют современные методы орошения, включающие в себя устройство дождевальных машин фронтального и кругового типа. Главное преимущество механизированного орошения состоит в высоком качестве полива, низких потерях воды и максимальной автоматизации процесса, возможности настройки через удалённый доступ (смартфон", – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

https://ria.ru/20220914/vinograd-1816825693.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)