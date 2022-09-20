https://ria.ru/20220920/stabilnost-1818118151.html
Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке
Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 20.09.2022
Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке
Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:24
2022-09-20T13:24
2022-09-20T13:24
владимир путин
ближний восток
африка
россия
политика
алжир (республика)
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818107134_0:185:3187:1977_1920x0_80_0_0_35ccca72926cd730864a4c4d92c24d4f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Взаимодействие России с Алжирской народной демократической республикой носят характер стратегического партнерства. В марте этого года отметили 60-летие установления дипломатических отношений, пригласили президента Алжира Теббуна приехать с визитом в Россию. Алжир второй по значимости ведущий торговый партнер России в Африке по объему товарооборота, и торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно развиваться, как и связи в других сферах, включая военно-техническую и гуманитарную", - сказал Путин.Россия, отметил он, "поддерживает проводимую Алжиром сбалансированную линию в региональных и международных делах". "Будем и далее сообща работать по укреплению стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - подчеркнул президент РФ."Дружественные отношения с Египтом последовательно выстраиваются в соответствии с основополагающим договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном в 2018 году. Мы рассматриваем эту страну в качестве одного из важнейших партнеров в Африке и Арабском мире, находимся в постоянном контакте с президентом Ас-Сиси, активно работает межправкомиссия, содействуя росту товарооборота, который за первое полугодие увеличился более чем на 40%", - сказал Путин.По его словам, реализуются масштабные совместные проекты, такие как сооружение атомной станции "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Также осуществляется "регулярный политический диалог, тесная внешнеполитическая координация".
https://ria.ru/20220920/afrika-1818099479.html
ближний восток
африка
россия
алжир (республика)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818107134_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_a5b05b35f13a6ae50ba8739612c4cc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ближний восток, африка, россия, политика, алжир (республика), египет
Владимир Путин, Ближний Восток, Африка, Россия, Политика, Алжир (республика), Египет
Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке
Путин: Россия будет работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке и в Африке
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Взаимодействие России с Алжирской народной демократической республикой носят характер стратегического партнерства. В марте этого года отметили 60-летие установления дипломатических отношений, пригласили президента Алжира Теббуна приехать с визитом в Россию. Алжир второй по значимости ведущий торговый партнер России в Африке по объему товарооборота, и торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно развиваться, как и связи в других сферах, включая военно-техническую и гуманитарную", - сказал Путин.
Россия, отметил он, "поддерживает проводимую Алжиром сбалансированную линию в региональных и международных делах". "Будем и далее сообща работать по укреплению стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - подчеркнул президент РФ.
"Дружественные отношения с Египтом
последовательно выстраиваются в соответствии с основополагающим договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном в 2018 году. Мы рассматриваем эту страну в качестве одного из важнейших партнеров в Африке и Арабском мире, находимся в постоянном контакте с президентом Ас-Сиси, активно работает межправкомиссия, содействуя росту товарооборота, который за первое полугодие увеличился более чем на 40%", - сказал Путин.
По его словам, реализуются масштабные совместные проекты, такие как сооружение атомной станции "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала
. Также осуществляется "регулярный политический диалог, тесная внешнеполитическая координация".