https://ria.ru/20220920/stabilnost-1818118151.html

Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке

Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 20.09.2022

Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке

Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:24

2022-09-20T13:24

2022-09-20T13:24

владимир путин

ближний восток

африка

россия

политика

алжир (республика)

египет

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Взаимодействие России с Алжирской народной демократической республикой носят характер стратегического партнерства. В марте этого года отметили 60-летие установления дипломатических отношений, пригласили президента Алжира Теббуна приехать с визитом в Россию. Алжир второй по значимости ведущий торговый партнер России в Африке по объему товарооборота, и торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно развиваться, как и связи в других сферах, включая военно-техническую и гуманитарную", - сказал Путин.Россия, отметил он, "поддерживает проводимую Алжиром сбалансированную линию в региональных и международных делах". "Будем и далее сообща работать по укреплению стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - подчеркнул президент РФ."Дружественные отношения с Египтом последовательно выстраиваются в соответствии с основополагающим договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном в 2018 году. Мы рассматриваем эту страну в качестве одного из важнейших партнеров в Африке и Арабском мире, находимся в постоянном контакте с президентом Ас-Сиси, активно работает межправкомиссия, содействуя росту товарооборота, который за первое полугодие увеличился более чем на 40%", - сказал Путин.По его словам, реализуются масштабные совместные проекты, такие как сооружение атомной станции "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Также осуществляется "регулярный политический диалог, тесная внешнеполитическая координация".

https://ria.ru/20220920/afrika-1818099479.html

ближний восток

африка

россия

алжир (республика)

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, ближний восток, африка, россия, политика, алжир (республика), египет