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Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке
Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 20.09.2022
Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке
Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:24
2022-09-20T13:24
владимир путин
ближний восток
африка
россия
политика
алжир (республика)
египет
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Взаимодействие России с Алжирской народной демократической республикой носят характер стратегического партнерства. В марте этого года отметили 60-летие установления дипломатических отношений, пригласили президента Алжира Теббуна приехать с визитом в Россию. Алжир второй по значимости ведущий торговый партнер России в Африке по объему товарооборота, и торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно развиваться, как и связи в других сферах, включая военно-техническую и гуманитарную", - сказал Путин.Россия, отметил он, "поддерживает проводимую Алжиром сбалансированную линию в региональных и международных делах". "Будем и далее сообща работать по укреплению стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - подчеркнул президент РФ."Дружественные отношения с Египтом последовательно выстраиваются в соответствии с основополагающим договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном в 2018 году. Мы рассматриваем эту страну в качестве одного из важнейших партнеров в Африке и Арабском мире, находимся в постоянном контакте с президентом Ас-Сиси, активно работает межправкомиссия, содействуя росту товарооборота, который за первое полугодие увеличился более чем на 40%", - сказал Путин.По его словам, реализуются масштабные совместные проекты, такие как сооружение атомной станции "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Также осуществляется "регулярный политический диалог, тесная внешнеполитическая координация".
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алжир (республика)
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владимир путин, ближний восток, африка, россия, политика, алжир (республика), египет
Владимир Путин, Ближний Восток, Африка, Россия, Политика, Алжир (республика), Египет
13:24 20.09.2022
 
Путин отметил важность стабильности на Ближнем Востоке и в Африке

Путин: Россия будет работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке и в Африке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше работать над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Взаимодействие России с Алжирской народной демократической республикой носят характер стратегического партнерства. В марте этого года отметили 60-летие установления дипломатических отношений, пригласили президента Алжира Теббуна приехать с визитом в Россию. Алжир второй по значимости ведущий торговый партнер России в Африке по объему товарооборота, и торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно развиваться, как и связи в других сферах, включая военно-техническую и гуманитарную", - сказал Путин.
Россия, отметил он, "поддерживает проводимую Алжиром сбалансированную линию в региональных и международных делах". "Будем и далее сообща работать по укреплению стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - подчеркнул президент РФ.
"Дружественные отношения с Египтом последовательно выстраиваются в соответствии с основополагающим договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном в 2018 году. Мы рассматриваем эту страну в качестве одного из важнейших партнеров в Африке и Арабском мире, находимся в постоянном контакте с президентом Ас-Сиси, активно работает межправкомиссия, содействуя росту товарооборота, который за первое полугодие увеличился более чем на 40%", - сказал Путин.
По его словам, реализуются масштабные совместные проекты, такие как сооружение атомной станции "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Также осуществляется "регулярный политический диалог, тесная внешнеполитическая координация".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 12:36
Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс
 
Владимир ПутинБлижний ВостокАфрикаРоссияПолитикаАлжир (республика)Египет
 
 
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