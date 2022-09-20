https://ria.ru/20220920/sroki-1818086167.html

Суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам из Костромы

Суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам из Костромы - РИА Новости, 20.09.2022

Суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам из Костромы

Апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:58

2022-09-20T11:58

2022-09-20T12:05

происшествия

кострома

костромской областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы, сообщил РИА Новости во вторник адвокат семьи ребенка Андрей Алешкин.Пожизненные сроки им назначил 1 июля Костромской областной суд. Один из осуждённых обжаловал приговор, считая его "очень строгим" - по его мнению, суд не учел его "искреннее раскаяние" и извинения потерпевшим."Суд апелляционной инстанции оставил приговор педофилам в силе", - сказал Алешкин, отметив, что заседание прошло в закрытом от прессы режиме из-за характера дела.По его данным, осужденные решили обжаловать приговор в кассационном порядке – то есть из-за якобы имевшего места нарушения процедуры рассмотрения."Это, конечно, их право, однако, с моей точки зрения, правовых оснований для пересмотра нет", - отметил Алешкин.В минувшие новогодние праздники, 4 января этого года, пятилетняя девочка вышла по делам на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Поиски ее ничего не давали, пока не были задержаны жившие неподалеку друзья 24 и 45 лет, признавшиеся в убийстве ребенка - тело девочки нашли в их комнате общежития.По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, педофилы полностью признали вину. Экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими – то есть не могут претендовать на психбольницу вместо тюрьмы.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом. На данный момент дело еще не дошло до суда.Как сообщали в августе областные власти, этой осенью семья убитой девочки получит новую квартиру от администрации и меценатов – как только будет завершено строительство, это новостройка.

https://ria.ru/20220920/kriminal-1817298778.html

https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817822139.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кострома, костромской областной суд