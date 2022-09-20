https://ria.ru/20220920/sroki-1818086167.html
Суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам из Костромы
Суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам из Костромы - РИА Новости, 20.09.2022
Суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам из Костромы
Апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:58
2022-09-20T11:58
2022-09-20T12:05
происшествия
кострома
костромской областной суд
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы, сообщил РИА Новости во вторник адвокат семьи ребенка Андрей Алешкин.Пожизненные сроки им назначил 1 июля Костромской областной суд. Один из осуждённых обжаловал приговор, считая его "очень строгим" - по его мнению, суд не учел его "искреннее раскаяние" и извинения потерпевшим."Суд апелляционной инстанции оставил приговор педофилам в силе", - сказал Алешкин, отметив, что заседание прошло в закрытом от прессы режиме из-за характера дела.По его данным, осужденные решили обжаловать приговор в кассационном порядке – то есть из-за якобы имевшего места нарушения процедуры рассмотрения."Это, конечно, их право, однако, с моей точки зрения, правовых оснований для пересмотра нет", - отметил Алешкин.В минувшие новогодние праздники, 4 января этого года, пятилетняя девочка вышла по делам на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Поиски ее ничего не давали, пока не были задержаны жившие неподалеку друзья 24 и 45 лет, признавшиеся в убийстве ребенка - тело девочки нашли в их комнате общежития.По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, педофилы полностью признали вину. Экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими – то есть не могут претендовать на психбольницу вместо тюрьмы.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом. На данный момент дело еще не дошло до суда.Как сообщали в августе областные власти, этой осенью семья убитой девочки получит новую квартиру от администрации и меценатов – как только будет завершено строительство, это новостройка.
https://ria.ru/20220920/kriminal-1817298778.html
https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817822139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, костромской областной суд
Происшествия, Кострома, Костромской областной суд
11:58 20.09.2022 (обновлено: 12:05 20.09.2022)
Суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам из Костромы
Адвокат Алешкин: суд подтвердил пожизненные сроки педофилам-убийцам девочки из Костромы
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы, сообщил РИА Новости во вторник адвокат семьи ребенка Андрей Алешкин.
Пожизненные сроки им назначил 1 июля Костромской областной суд
. Один из осуждённых обжаловал приговор, считая его "очень строгим" - по его мнению, суд не учел его "искреннее раскаяние" и извинения потерпевшим.
"Суд апелляционной инстанции оставил приговор педофилам в силе", - сказал Алешкин, отметив, что заседание прошло в закрытом от прессы режиме из-за характера дела.
По его данным, осужденные решили обжаловать приговор в кассационном порядке – то есть из-за якобы имевшего места нарушения процедуры рассмотрения.
"Это, конечно, их право, однако, с моей точки зрения, правовых оснований для пересмотра нет", - отметил Алешкин.
В минувшие новогодние праздники, 4 января этого года, пятилетняя девочка вышла по делам на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Поиски ее ничего не давали, пока не были задержаны жившие неподалеку друзья 24 и 45 лет, признавшиеся в убийстве ребенка - тело девочки нашли в их комнате общежития.
По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
По данным прокуратуры, педофилы полностью признали вину. Экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими – то есть не могут претендовать на психбольницу вместо тюрьмы.
Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом. На данный момент дело еще не дошло до суда.
Как сообщали в августе областные власти, этой осенью семья убитой девочки получит новую квартиру от администрации и меценатов – как только будет завершено строительство, это новостройка.