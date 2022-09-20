https://ria.ru/20220920/spetsnaz-1818093868.html
Спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных
Спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных - РИА Новости, 20.09.2022
Спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате активных действий бойцов спецназа "Ахмат" в Донбассе за день уничтожено около 200 человек личного состава... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:21
2022-09-20T12:21
2022-09-20T12:21
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
адам делимханов
луганская народная республика
донбасс
чвк "вагнер"
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате активных действий бойцов спецназа "Ахмат" в Донбассе за день уничтожено около 200 человек личного состава противника."Стоило… Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать. В результате активных действий со стороны бойцов спецназа "Ахмат" только за один день им удалось ликвидировать около 200 человек живой силы противника, а также вражескую технику", - написал Кадыров в Telegram.В опубликованном им видео секретарь совбеза Чечни командир спецназа "Ахмат" Алаудинов докладывает и обещает "хорошее продвижение" в ближайшие дни."Нами было запланировано проведение масштабных мероприятий наступательных по всей линии нашего фронта… Подразделения спецназа "Ахмат" совместно с вторым корпусом ЛНР и "ЧВК Вагнера" провели совместные мероприятия на территории участка Берестовое, Спорная, очень хорошие результаты. В ближайшие дни у нас будет очень хорошее продвижение, потому что взяты очень хорошие сегодня опорники и сделано все для того, чтобы наладить плацдарм для дальнейшего продвижения вперед", - говорит Алаудинов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, адам делимханов, луганская народная республика, донбасс, чвк "вагнер", в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Луганская Народная Республика, Донбасс, ЧВК "Вагнер", В мире
Спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных
Глава Чечни Кадыров: спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных