https://ria.ru/20220920/spetsnaz-1818093868.html

Спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных

Спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных - РИА Новости, 20.09.2022

Спецназ "Ахмат" за день уничтожил 200 украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате активных действий бойцов спецназа "Ахмат" в Донбассе за день уничтожено около 200 человек личного состава... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:21

2022-09-20T12:21

2022-09-20T12:21

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

адам делимханов

луганская народная республика

донбасс

чвк "вагнер"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784363923_0:156:3078:1887_1920x0_80_0_0_1b9690b50bd9d4a5138fa2198bd904a9.jpg

ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате активных действий бойцов спецназа "Ахмат" в Донбассе за день уничтожено около 200 человек личного состава противника."Стоило… Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать. В результате активных действий со стороны бойцов спецназа "Ахмат" только за один день им удалось ликвидировать около 200 человек живой силы противника, а также вражескую технику", - написал Кадыров в Telegram.В опубликованном им видео секретарь совбеза Чечни командир спецназа "Ахмат" Алаудинов докладывает и обещает "хорошее продвижение" в ближайшие дни."Нами было запланировано проведение масштабных мероприятий наступательных по всей линии нашего фронта… Подразделения спецназа "Ахмат" совместно с вторым корпусом ЛНР и "ЧВК Вагнера" провели совместные мероприятия на территории участка Берестовое, Спорная, очень хорошие результаты. В ближайшие дни у нас будет очень хорошее продвижение, потому что взяты очень хорошие сегодня опорники и сделано все для того, чтобы наладить плацдарм для дальнейшего продвижения вперед", - говорит Алаудинов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, адам делимханов, луганская народная республика, донбасс, чвк "вагнер", в мире