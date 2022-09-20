https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818185427.html

Новикомбанк договорился с ФРП Липецкой области о сотрудничестве

Новикомбанк договорился с ФРП Липецкой области о сотрудничестве - РИА Новости, 20.09.2022

Новикомбанк договорился с ФРП Липецкой области о сотрудничестве

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Липецкой... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:53

2022-09-20T15:53

2022-09-20T15:54

новикомбанк

ростех

липецкая область

экономика

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Липецкой области, сообщает пресс-служба банка.Соглашение продолжает совместную работу Новикомбанка с Фондом и руководством регионов. Ранее аналогичные соглашения были подписаны с ФРП Чувашской Республики, Краснодарского края, Хабаровского края, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской, Курской и других областей.В рамках партнерства Новикомбанк поддержит проекты по импортозамещению, цифровизации производства и диверсификации. Банк предоставит промышленным предприятиям Липецкой области займы с использованием механизмов ФРП. При этом кредитное учреждение готово не только оказывать содействие по инвестпроектам предприятий, но и оказывать комплексное информационное сопровождение клиентов и помощь в оформлении грантов от фонда. Также в рамках сотрудничества Новикомбанк и ФРП займутся поиском перспективных проектов в Липецкой области, которые могут быть за счет совместных программ на льготных условиях. Кроме того, представители промышленных предприятий региона смогут проконсультироваться по линейке доступных банковских продуктов.В пресс-службе напомнили, что при участии Новикомбанка в 2021 году российские компании привлекли займы федерального и региональных фондов развития промышленности объемом 1,7 миллиардов рублей для перспективных проектов с общим бюджетом реализации 3,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220907/laureat-1815214653.html

https://ria.ru/20220908/pribyl-1815393625.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, ростех, липецкая область, экономика