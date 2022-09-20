https://ria.ru/20220920/sostoyanie-1818011765.html

Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе

Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022

Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе

Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:33

2022-09-20T01:33

2022-09-20T01:34

происшествия

дербент

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МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов.Ранее пресс-служба МВД сообщила, что вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита. Пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медики оценивали как критическое."На данный момент в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Практически все - сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, дербент