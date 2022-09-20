Рейтинг@Mail.ru
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/sostoyanie-1818011765.html
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе
Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:33
2022-09-20T01:34
происшествия
дербент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591806060_0:261:3178:2048_1920x0_80_0_0_0d28639ab14d60ed057141766e159325.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов.Ранее пресс-служба МВД сообщила, что вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита. Пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медики оценивали как критическое."На данный момент в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Практически все - сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591806060_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_7feaaa7ec46b37dba9eeb8867686feed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент
Происшествия, Дербент
01:33 20.09.2022 (обновлено: 01:34 20.09.2022)
 
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе

Мэр Дербента Пирмагомедов: состояние отравившихся угарным газом в кафе стабилизировалось

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на Дербент. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов.
Ранее пресс-служба МВД сообщила, что вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита. Пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медики оценивали как критическое.
"На данный момент в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Практически все - сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Читайте также:

 
ПроисшествияДербент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала