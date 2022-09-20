https://ria.ru/20220920/sostoyanie-1818011765.html
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе
Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:33
2022-09-20T01:33
2022-09-20T01:34
происшествия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов.Ранее пресс-служба МВД сообщила, что вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита. Пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медики оценивали как критическое."На данный момент в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Практически все - сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html
дербент
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент
01:33 20.09.2022 (обновлено: 01:34 20.09.2022)
Мэр Дербента прокомментировал состояние отравившихся угарным газом в кафе
Мэр Дербента Пирмагомедов: состояние отравившихся угарным газом в кафе стабилизировалось
МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Состояние отравившихся угарным газом в кафе Дербента стабилизировалось, их жизням ничего не угрожает, сообщил мэр города Рустам Пирмагомедов.
Ранее пресс-служба МВД сообщила, что вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита. Пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медики оценивали как критическое.
"На данный момент в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Практически все - сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.