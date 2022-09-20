https://ria.ru/20220920/sluzhba-1818168595.html

Москва поможет Минобороны в оформлении иностранцев на военную службу

Москва поможет Минобороны в оформлении иностранцев на военную службу - РИА Новости, 20.09.2022

Москва поможет Минобороны в оформлении иностранцев на военную службу

В московском миграционном центре "Сахарово" появится инфраструктура содействия Министерству обороны в вопросе поступления на военную службу граждан других... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:16

2022-09-20T15:16

2022-09-20T16:18

москва

россия

безопасность

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В московском миграционном центре "Сахарово" появится инфраструктура содействия Министерству обороны в вопросе поступления на военную службу граждан других стран, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.Он напомнил, что сегодня Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон об упрощенном получении российского гражданства. В частности, речь идет об иностранцах, заключивших контракт о службе в российских войсках. Согласно действующим законам, для получения гражданства им нужно отслужить не менее трех лет, однако поправки предусматривают уменьшение этого срока до одного года.Собянин отметил, что в столице действует миграционный центр "Сахарово", занимающийся вопросами трудовой занятости приезжих.Он также добавил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.Согласно пункту "а" статьи 13 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство в общем порядке. При этом они должны проживать на территории России со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство в течение пяти лет непрерывно (за исключением ряда случаев). При этом срок проживания считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного года.

https://ria.ru/20220321/grazhdanstvo-1779186403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, безопасность, общество, сергей собянин