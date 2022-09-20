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В ГД внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу
В ГД внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу - РИА Новости, 20.09.2022
В ГД внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу
В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до десяти лет, авторами выступили, РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:14
2022-09-20T12:14
2022-09-20T15:10
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до десяти лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас."Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", — говорится в тексте поправок.Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, подчеркивается в поправках.При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".
https://radiosputnik.ria.ru/20220917/spetsoperatsiya-1817530555.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, безопасность, россия
Госдума РФ, Безопасность, Россия
12:14 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
В ГД внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу
В ГД внесли поправки о лишении свободы до десяти лет за неявку на военную службу
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до десяти лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", — говорится в тексте поправок.
Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, подчеркивается в поправках.
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".