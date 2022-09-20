https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html

Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО

Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО - РИА Новости, 20.09.2022

Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО

Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:56

2022-09-20T17:56

2022-09-20T17:56

общество

константин чуйченко

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства его глава Константин Чуйченко."Хотел бы также отметить такой знаковый документ, как утвержденная в прошлом году Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Здесь основной упор делается на гуманизацию условий отбывания наказаний. В этом году утверждены новые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров. Будем смотреть, как они работают, и дальше их улучшать", - сказал Чуйченко.

https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, константин чуйченко, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)