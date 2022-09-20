https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО - РИА Новости, 20.09.2022
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО
Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:56
2022-09-20T17:56
2022-09-20T17:56
общество
константин чуйченко
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства его глава Константин Чуйченко."Хотел бы также отметить такой знаковый документ, как утвержденная в прошлом году Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Здесь основной упор делается на гуманизацию условий отбывания наказаний. В этом году утверждены новые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров. Будем смотреть, как они работают, и дальше их улучшать", - сказал Чуйченко.
https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, константин чуйченко, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Константин Чуйченко, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО
Минюст планирует улучшать правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства его глава Константин Чуйченко.
"Хотел бы также отметить такой знаковый документ, как утвержденная в прошлом году Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Здесь основной упор делается на гуманизацию условий отбывания наказаний. В этом году утверждены новые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров. Будем смотреть, как они работают, и дальше их улучшать", - сказал Чуйченко.