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Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО - РИА Новости, 20.09.2022
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Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО - РИА Новости, 20.09.2022
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО
Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:56
2022-09-20T17:56
общество
константин чуйченко
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства его глава Константин Чуйченко."Хотел бы также отметить такой знаковый документ, как утвержденная в прошлом году Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Здесь основной упор делается на гуманизацию условий отбывания наказаний. В этом году утверждены новые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров. Будем смотреть, как они работают, и дальше их улучшать", - сказал Чуйченко.
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общество, константин чуйченко, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Константин Чуйченко, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
17:56 20.09.2022
 
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО

Минюст планирует улучшать правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКоридор в "Следственном изоляторе № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве"
Коридор в Следственном изоляторе № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Коридор в "Следственном изоляторе № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ наблюдает, как действуют вступившие в силу правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах, и намерено их улучшать, сообщил на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства его глава Константин Чуйченко.
"Хотел бы также отметить такой знаковый документ, как утвержденная в прошлом году Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Здесь основной упор делается на гуманизацию условий отбывания наказаний. В этом году утверждены новые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров. Будем смотреть, как они работают, и дальше их улучшать", - сказал Чуйченко.
Свежие огурцы - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 16:38
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы
 
ОбществоКонстантин ЧуйченкоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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