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Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС
Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 20.09.2022
Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС
Россия будет содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в ШОС, такое решение было принято в Самарканде, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:43
2022-09-20T12:43
2022-09-20T13:13
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шос
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в ШОС, такое решение было принято в Самарканде, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже говорил, что на недавнем саммите в... Самарканде принято решение о начале процедуры приёма Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Он добавил, что в текущем году Россия и Белоруссия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. При этом Белоруссия - ближайший союзник России и стратегический партнёр, в том числе в рамках ОДКБ."Развивается многопрофильное интеграционное взаимодействие двух стран, последовательно реализуется основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованы в развитие этого договора 28 конкретных программ. В работе масштабные торговые и инвестиционные проекты, нацеленные на дальнейший рост благосостояния российских и белорусских граждан", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20220920/putin-1818096446.html
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россия, белоруссия, шос, саммит шос в самарканде, владимир путин, в мире, одкб, самарканд
Россия, Белоруссия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Владимир Путин, В мире, ОДКБ, Самарканд
12:43 20.09.2022 (обновлено: 13:13 20.09.2022)
Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС
Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в организацию ШОС