Рейтинг@Mail.ru
ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/shos-1818063385.html
ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит
ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит - РИА Новости, 20.09.2022
ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит
При поступлении заявки Турции на членство в Шанхайской организации сотрудничества она будет рассмотрена в установленном порядке, существует ряд критериев,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:04
2022-09-20T16:05
турция
шос
в мире
бахтиер хакимов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45918a5ec0da753e5b295662d5134acd.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. При поступлении заявки Турции на членство в Шанхайской организации сотрудничества она будет рассмотрена в установленном порядке, существует ряд критериев, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС."У нас есть положения о приеме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание активных дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами-членами ШОС, отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлеченность во внешние конфликты, отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС", - сказал посол МИД РФ, комментируя желание Турции вступить в ШОС.Он отметил, что Турция является членом НАТО, которая "объявила Россию не просто противником, а врагом номер один".Хакимов отметил, что при всех позитивных моментах, которые связывают Турцию и ШОС, есть факторы, которые будут внимательно изучаться. "Заявка Турции на членство в ШОС будет рассмотрена в соответствии с установленным порядком в случае поступления", - добавил посол МИД России.
https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a5525f90c3a10a4a38c3d4d30f94de91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, шос, в мире, бахтиер хакимов, россия
Турция, ШОС, В мире, Бахтиер Хакимов, Россия
11:04 20.09.2022 (обновлено: 16:05 20.09.2022)
 
ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит

Посол МИД Хакимов: заявку Турции на вступление в ШОС рассмотрят в установленном порядке

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. При поступлении заявки Турции на членство в Шанхайской организации сотрудничества она будет рассмотрена в установленном порядке, существует ряд критериев, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС.
"У нас есть положения о приеме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание активных дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами-членами ШОС, отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлеченность во внешние конфликты, отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС", - сказал посол МИД РФ, комментируя желание Турции вступить в ШОС.
Он отметил, что Турция является членом НАТО, которая "объявила Россию не просто противником, а врагом номер один".
Хакимов отметил, что при всех позитивных моментах, которые связывают Турцию и ШОС, есть факторы, которые будут внимательно изучаться. "Заявка Турции на членство в ШОС будет рассмотрена в соответствии с установленным порядком в случае поступления", - добавил посол МИД России.
Президент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 08:00
На четырех опорах: ШОС будет строить устойчивый мир
 
ТурцияШОСВ миреБахтиер ХакимовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала