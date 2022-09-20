https://ria.ru/20220920/shos-1818063385.html

ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит

ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит - РИА Новости, 20.09.2022

ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит

При поступлении заявки Турции на членство в Шанхайской организации сотрудничества она будет рассмотрена в установленном порядке, существует ряд критериев,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:04

2022-09-20T11:04

2022-09-20T16:05

турция

шос

в мире

бахтиер хакимов

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. При поступлении заявки Турции на членство в Шанхайской организации сотрудничества она будет рассмотрена в установленном порядке, существует ряд критериев, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС."У нас есть положения о приеме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание активных дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами-членами ШОС, отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлеченность во внешние конфликты, отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС", - сказал посол МИД РФ, комментируя желание Турции вступить в ШОС.Он отметил, что Турция является членом НАТО, которая "объявила Россию не просто противником, а врагом номер один".Хакимов отметил, что при всех позитивных моментах, которые связывают Турцию и ШОС, есть факторы, которые будут внимательно изучаться. "Заявка Турции на членство в ШОС будет рассмотрена в соответствии с установленным порядком в случае поступления", - добавил посол МИД России.

https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, шос, в мире, бахтиер хакимов, россия