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Путин осудил санкции против Венесуэлы - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин осудил санкции против Венесуэлы
Путин осудил санкции против Венесуэлы - РИА Новости, 20.09.2022
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Россия осуждает введенные против Венесуэлы нелегитимные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:01
2022-09-20T13:01
владимир путин
политика
венесуэла
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия осуждает введенные против Венесуэлы нелегитимные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддерживаем усилия венесуэльского правительства, нацеленные на стабилизацию внутренней ситуации, защиту национального суверенитета, и осуждаем введенные против республики нелегитимные санкции", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Венесуэла - наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке и мире в целом. Поддерживаем интенсивный диалог с президентом (Николасом) Мадуро, позиции России и Венесуэлы по основным вопросам международной повестки близки или полностью совпадают. Имеем в виду и далее наращивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям, прежде всего в энергетике, промышленности, инфраструктуре, транспорте и фармацевтике", - отметил Путин.
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владимир путин, политика, венесуэла
Владимир Путин, Политика, Венесуэла
13:01 20.09.2022
 
Путин осудил санкции против Венесуэлы

Президент Путин назвал санкции против Венесуэлы нелегитимными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия осуждает введенные против Венесуэлы нелегитимные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поддерживаем усилия венесуэльского правительства, нацеленные на стабилизацию внутренней ситуации, защиту национального суверенитета, и осуждаем введенные против республики нелегитимные санкции", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Венесуэла - наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке и мире в целом. Поддерживаем интенсивный диалог с президентом (Николасом) Мадуро, позиции России и Венесуэлы по основным вопросам международной повестки близки или полностью совпадают. Имеем в виду и далее наращивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям, прежде всего в энергетике, промышленности, инфраструктуре, транспорте и фармацевтике", - отметил Путин.
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Владимир ПутинПолитикаВенесуэла
 
 
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