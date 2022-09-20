https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818103606.html
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Путин осудил санкции против Венесуэлы - РИА Новости, 20.09.2022
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Россия осуждает введенные против Венесуэлы нелегитимные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:01
2022-09-20T13:01
2022-09-20T13:01
владимир путин
политика
венесуэла
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия осуждает введенные против Венесуэлы нелегитимные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддерживаем усилия венесуэльского правительства, нацеленные на стабилизацию внутренней ситуации, защиту национального суверенитета, и осуждаем введенные против республики нелегитимные санкции", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Венесуэла - наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке и мире в целом. Поддерживаем интенсивный диалог с президентом (Николасом) Мадуро, позиции России и Венесуэлы по основным вопросам международной повестки близки или полностью совпадают. Имеем в виду и далее наращивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям, прежде всего в энергетике, промышленности, инфраструктуре, транспорте и фармацевтике", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220916/amerika-1817149110.html
венесуэла
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, венесуэла
Владимир Путин, Политика, Венесуэла
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Президент Путин назвал санкции против Венесуэлы нелегитимными