https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818103606.html

Путин осудил санкции против Венесуэлы

Путин осудил санкции против Венесуэлы - РИА Новости, 20.09.2022

Путин осудил санкции против Венесуэлы

Россия осуждает введенные против Венесуэлы нелегитимные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:01

2022-09-20T13:01

2022-09-20T13:01

владимир путин

политика

венесуэла

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия осуждает введенные против Венесуэлы нелегитимные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддерживаем усилия венесуэльского правительства, нацеленные на стабилизацию внутренней ситуации, защиту национального суверенитета, и осуждаем введенные против республики нелегитимные санкции", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Венесуэла - наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке и мире в целом. Поддерживаем интенсивный диалог с президентом (Николасом) Мадуро, позиции России и Венесуэлы по основным вопросам международной повестки близки или полностью совпадают. Имеем в виду и далее наращивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям, прежде всего в энергетике, промышленности, инфраструктуре, транспорте и фармацевтике", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220916/amerika-1817149110.html

венесуэла

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, венесуэла