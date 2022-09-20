https://ria.ru/20220920/samolety-1818133147.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 295 самолетов ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 295 самолетов ВСУ - РИА Новости, 20.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 295 самолетов ВСУ
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили свыше 2000 беспилотников и почти 300 самолетов, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:02
2022-09-20T14:02
2022-09-20T14:03
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_0:295:2840:1893_1920x0_80_0_0_d44d2b5743c4556081fbef2cde163e97.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили свыше 2000 беспилотников и почти 300 самолетов, сообщили во вторник в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_130:0:2654:1893_1920x0_80_0_0_d4daf756a538732f4c6f356b96ca6ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ
14:02 20.09.2022 (обновлено: 14:03 20.09.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили 295 самолетов ВСУ
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 295 самолетов ВСУ, 2007 БПЛА, 5038 танков