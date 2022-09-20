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Губернатор Бурков отменил салют в честь двухсотлетия Омской области

Губернатор Бурков отменил салют в честь двухсотлетия Омской области - РИА Новости, 20.09.2022

Губернатор Бурков отменил салют в честь двухсотлетия Омской области

Губернатор Александр Бурков отменил салют в честь празднования 200-летия Омской области, об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:07

2022-09-20T08:07

2022-09-20T08:07

общество

александр бурков

омская область

россия

донбасс

любэ

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ОМСК, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков отменил салют в честь празднования 200-летия Омской области, об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.Сам праздник при этом состоится. В программе запланирован Фестиваль муниципальных районов, чтобы показать культурное многообразие и богатые традиции Омской области. Там выступят ремесленники, музыканты, кулинары и артисты. Будут работать тематические фото и гастрозоны, площадки спортивных федераций и национальных объединений."Что касается салюта, то я принял решение его отменить — сейчас не время для залпов. Но я уверен, что салюты обязательно отгремят во всех городах России и озарят мирное небо Донбасса, когда наши ребята освободят его от нацисткой нечисти", - написал Александр Бурков.Праздник завершится бесплатным концертом группы "Любэ".

https://ria.ru/20220915/balashikha-1817034656.html

https://ria.ru/20220916/elista-1817241802.html

омская область

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр бурков, омская область, россия, донбасс, любэ