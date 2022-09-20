https://ria.ru/20220920/rpts-1818068845.html

Сирийский министр поблагодарил РПЦ за организацию лечения детей в стране

Сирийский министр поблагодарил РПЦ за организацию лечения детей в стране - РИА Новости, 20.09.2022

Сирийский министр поблагодарил РПЦ за организацию лечения детей в стране

Сирия благодарна Русской православной церкви (РПЦ) за организацию и реализацию гуманитарных проектов в стране, в том числе за лечение сирийских детей, рассказал РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:19

2022-09-20T11:19

2022-09-20T11:19

религия

сирия

россия

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сирия благодарна Русской православной церкви (РПЦ) за организацию и реализацию гуманитарных проектов в стране, в том числе за лечение сирийских детей, рассказал РИА Новости министр по делам религий Сирийской Арабской Республики (САР) Мухаммад Абдель Саттар Аль-Сайед."В понедельник делегация Министерства по делам религии САР в Даниловом монастыре встретилась с председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. Мы поблагодарили РПЦ за практическую помощь РПЦ Сирии, например, организацию визита группы высокопрофессиональных врачей из РФ в нашу страну и лечение сирийских детей", - сообщил министр РИА Новости после окончания переговоров с председателем ОВЦС митрополитом Антонием.Сирийский министр отметил возрастающую роль российско-сирийских взаимоотношений в религиозной сфере."Это очень важно для таких государств, как Россия и Сирия. С председателем ОВЦС достигнуты договоренности о необходимости большего взаимодействия в интересах наших стран", - сказал Мухаммад Абдель Саттар Аль-Сайед.

https://ria.ru/20220808/pomosch-1808088869.html

https://ria.ru/20220528/uganda-1791455959.html

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Никита Бизин

сирия, россия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия