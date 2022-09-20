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Суд разрешил Ройзману выезжать из Екатеринбурга - РИА Новости, 20.09.2022
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Суд разрешил Ройзману выезжать из Екатеринбурга
Суд разрешил Ройзману выезжать из Екатеринбурга - РИА Новости, 20.09.2022
Суд разрешил Ройзману выезжать из Екатеринбурга
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил, что обвиняемому в дискредитации ВС РФ бывшему мэру уральской столицы Евгению Ройзману запрещено посещать... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:40
2022-09-20T16:40
происшествия
екатеринбург
свердловская область
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил, что обвиняемому в дискредитации ВС РФ бывшему мэру уральской столицы Евгению Ройзману запрещено посещать публичные мероприятия, но речи о запрете передвижений, в том числе выезда из города, нет, сообщил журналистам адвокат Владислав Идамжапов.В августе суд избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме связанной со следствием, использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем. ГУФСИН по Свердловской области обратилось в суд с просьбой уточнить термин "публичные места"."Суд, руководствуясь самыми разумными принципами, пришел к выводу о том, что под публичным местом нужно понимать то место, где проходят публичные мероприятия. То есть Евгению Вадимовичу запрещено находиться и участвовать в публичных мероприятиях и автоматически то место, где проводится публичное мероприятие, по решению суда, является публичным местом", - сказал Идамжапов.Он уточнил, что в постановлении нет запретов на право передвижения, то есть Ройзман может покидать Екатеринбург и передвигаться по стране.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, евгений ройзман
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Евгений Ройзман
16:40 20.09.2022
 
Суд разрешил Ройзману выезжать из Екатеринбурга

Адвокат Идамжапов: суд разрешил Ройзману выезжать из Екатеринбурга

© РИА Новости / Антон Буценко / Перейти в медиабанкЕвгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Антон Буценко
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Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил, что обвиняемому в дискредитации ВС РФ бывшему мэру уральской столицы Евгению Ройзману запрещено посещать публичные мероприятия, но речи о запрете передвижений, в том числе выезда из города, нет, сообщил журналистам адвокат Владислав Идамжапов.
В августе суд избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме связанной со следствием, использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем. ГУФСИН по Свердловской области обратилось в суд с просьбой уточнить термин "публичные места".
"Суд, руководствуясь самыми разумными принципами, пришел к выводу о том, что под публичным местом нужно понимать то место, где проходят публичные мероприятия. То есть Евгению Вадимовичу запрещено находиться и участвовать в публичных мероприятиях и автоматически то место, где проводится публичное мероприятие, по решению суда, является публичным местом", - сказал Идамжапов.
Он уточнил, что в постановлении нет запретов на право передвижения, то есть Ройзман может покидать Екатеринбург и передвигаться по стране.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 13:49
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьЕвгений Ройзман
 
 
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