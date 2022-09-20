https://ria.ru/20220920/restoran-1818081453.html

Глава "Вкусно — и точка" объяснил, почему в меню не вернули "Хэппи Мил"

Глава "Вкусно — и точка" объяснил, почему в меню не вернули "Хэппи Мил" - РИА Новости, 20.09.2022

Глава "Вкусно — и точка" объяснил, почему в меню не вернули "Хэппи Мил"

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в России) пока не может вернуть в меню комплексные детские заказы "Хэппи Мил" из-за сложностей с... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:42

2022-09-20T11:42

2022-09-20T12:27

экономика

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в России) пока не может вернуть в меню комплексные детские заказы "Хэппи Мил" из-за сложностей с поставками игрушек, их нужно порядка 2 миллионов штук в месяц, компания сейчас ищет новых поставщиков, рассказал журналистам гендиректор сети Олег Пароев."Огромное количество времени у нас сейчас уходит на то, чтобы придумать, как мы можем вернуть назад игрушки. Возвращение игрушки оказалось абсолютно не тривиальной задачей... McDonald's был крупнейшим продавцом игрушек в мире за счет "Хэппи Мила"... Мы как команда, работающая на рынке, использовали выгоды того, что являемся частью такой огромной корпорации, которая большую часть работы централизованно где-то делала за нас. Сейчас все это нам надо делать самостоятельно", - объяснил он сложности с возвратом в меню аналога "Хэппи Мил".По словам Пароева, масштабы необходимых поставок "огромны". "Мы ожидаем, что в месяц мы будем продавать порядка 2 миллионов игрушек... Произвести такой объем на одной фабрике очень сложно, с учетом того, что многие фабрики сейчас загружены", - сказал он.Гендиректор сети добавил, что нужно не просто найти поставщика, но и сертифицировать продукт и обеспечить безопасность пищевого соседства. "Мы очень сильно озадачены всем этим и пытаемся решить эту задачу как можно быстрее, но к сожалению, это процесс, который требует времени. Но для нас это приоритетная задача", - заключил Пароев.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20220916/fri-1817353033.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), россия