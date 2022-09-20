https://ria.ru/20220920/regiony-1818248818.html

Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов

Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов - РИА Новости, 20.09.2022

Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов

Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:53

2022-09-20T18:53

2022-09-20T18:53

специальная военная операция на украине

политика

александр башкин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин."Для этого необходимо принятие Госдумой и Советом Федерации закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, а также закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России", - сказал он.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство. "Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации", - сказал сенатор.После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта. Одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил Башкин.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/gosduma-1818234456.html

https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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