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Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов - РИА Новости, 20.09.2022
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Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов
Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов - РИА Новости, 20.09.2022
Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:53
2022-09-20T18:53
специальная военная операция на украине
политика
александр башкин
россия
совет федерации рф
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин."Для этого необходимо принятие Госдумой и Советом Федерации закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, а также закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России", - сказал он.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство. "Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации", - сказал сенатор.После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта. Одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил Башкин.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/gosduma-1818234456.html
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политика, александр башкин, россия, совет федерации рф, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Александр Башкин, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:53 20.09.2022
 
Сенатор рассказал о юридической процедуре принятия новых регионов

Башкин: для принятия регионов нужно решение Конституционного суда и обеих палат парламента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
"Для этого необходимо принятие Госдумой и Советом Федерации закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, а также закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России", - сказал он.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство. "Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации", - сказал сенатор.
После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта. Одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил Башкин.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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