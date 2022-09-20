https://ria.ru/20220920/referendumy-1818280551.html

Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы

Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы - РИА Новости, 20.09.2022

Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы

Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на полях 77-й сессии... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:00

2022-09-20T21:00

2022-09-20T21:00

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Очевидно, что он (референдум) не будет признан международным сообществом и он не будет иметь никакой юридической силы. Единственное, что может иметь результат – это вывод российских войск и осознанное возвращение к переговорам на условиях, предложенных украинской стороной, и заключение мира", - заявил Макрон."Я думаю, что то, что было объявлено Россией, – это пародия", - добавил он.

https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

франция

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Наталья Макарова

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