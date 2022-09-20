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Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы - РИА Новости, 20.09.2022
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Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы
Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы - РИА Новости, 20.09.2022
Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы
Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на полях 77-й сессии... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:00
2022-09-20T21:00
в мире
эммануэль макрон
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Очевидно, что он (референдум) не будет признан международным сообществом и он не будет иметь никакой юридической силы. Единственное, что может иметь результат – это вывод российских войск и осознанное возвращение к переговорам на условиях, предложенных украинской стороной, и заключение мира", - заявил Макрон."Я думаю, что то, что было объявлено Россией, – это пародия", - добавил он.
https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, Франция
21:00 20.09.2022
 
Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы

Макрон: референдумы о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Очевидно, что он (референдум) не будет признан международным сообществом и он не будет иметь никакой юридической силы. Единственное, что может иметь результат – это вывод российских войск и осознанное возвращение к переговорам на условиях, предложенных украинской стороной, и заключение мира", - заявил Макрон.
"Я думаю, что то, что было объявлено Россией, – это пародия", - добавил он.

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В миреЭммануэль МакронРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНФранция
 
 
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