https://ria.ru/20220920/referendumy-1818280551.html
Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы
Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы - РИА Новости, 20.09.2022
Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы
Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на полях 77-й сессии... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:00
2022-09-20T21:00
2022-09-20T21:00
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Очевидно, что он (референдум) не будет признан международным сообществом и он не будет иметь никакой юридической силы. Единственное, что может иметь результат – это вывод российских войск и осознанное возвращение к переговорам на условиях, предложенных украинской стороной, и заключение мира", - заявил Макрон."Я думаю, что то, что было объявлено Россией, – это пародия", - добавил он.
https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, Франция
Макрон считает, что референдумы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридической силы
Макрон: референдумы о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы