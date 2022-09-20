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Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendumy-1818244073.html
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России - РИА Новости, 20.09.2022
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал готовящейся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "актом... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:27
2022-09-20T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
мид украины
россия
украина
запорожская область
херсонская область
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал готовящейся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "актом отчаяния" со стороны Москвы, который "ничего для неё не поменяет".Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Референдумы не изменят ничего. Это акт отчаяния со стороны России, но это никак им не поможет", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос российских журналистов у штаб-квартиры ООН, где в эти дни проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Таким образом глава украинской дипломатии ответил на просьбу прокомментировать подготовку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818238673.html
россия
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запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
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в мире, дмитрий кулеба, мид украины, россия, украина, запорожская область, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Россия, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
18:27 20.09.2022 (обновлено: 18:42 20.09.2022)
 
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России

Глава МИД Украины Кулеба считает, что референдумы ничего не изменят для России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал готовящейся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "актом отчаяния" со стороны Москвы, который "ничего для неё не поменяет".
Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
"Референдумы не изменят ничего. Это акт отчаяния со стороны России, но это никак им не поможет", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос российских журналистов у штаб-квартиры ООН, где в эти дни проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Таким образом глава украинской дипломатии ответил на просьбу прокомментировать подготовку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.

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