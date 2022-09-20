https://ria.ru/20220920/referendumy-1818244073.html

Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России

Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России - РИА Новости, 20.09.2022

Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал готовящейся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "актом... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:27

2022-09-20T18:27

2022-09-20T18:42

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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал готовящейся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "актом отчаяния" со стороны Москвы, который "ничего для неё не поменяет".Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Референдумы не изменят ничего. Это акт отчаяния со стороны России, но это никак им не поможет", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос российских журналистов у штаб-квартиры ООН, где в эти дни проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Таким образом глава украинской дипломатии ответил на просьбу прокомментировать подготовку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818238673.html

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Кирилл Волков

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