https://ria.ru/20220920/referendumy-1818244073.html
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России - РИА Новости, 20.09.2022
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал готовящейся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "актом... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:27
2022-09-20T18:27
2022-09-20T18:42
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал готовящейся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "актом отчаяния" со стороны Москвы, который "ничего для неё не поменяет".Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Референдумы не изменят ничего. Это акт отчаяния со стороны России, но это никак им не поможет", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос российских журналистов у штаб-квартиры ООН, где в эти дни проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Таким образом глава украинской дипломатии ответил на просьбу прокомментировать подготовку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818238673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:27 20.09.2022 (обновлено: 18:42 20.09.2022)
Кулеба считает референдумы "актом отчаяния" России
Глава МИД Украины Кулеба считает, что референдумы ничего не изменят для России