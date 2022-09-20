https://ria.ru/20220920/referendumy-1818048931.html

Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе

Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе - РИА Новости, 20.09.2022

Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе

Референдумы в Донбассе значимы не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:06

2022-09-20T10:06

2022-09-20T10:11

дмитрий медведев

донбасс

политика

луганская народная республика

днр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе значимы не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

донбасс

луганская народная республика

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Влада Копылова

дмитрий медведев, донбасс, политика, луганская народная республика, днр