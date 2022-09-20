https://ria.ru/20220920/referendumy-1818048931.html
Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе
Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе - РИА Новости, 20.09.2022
Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе
Референдумы в Донбассе значимы не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:06
2022-09-20T10:06
2022-09-20T10:11
дмитрий медведев
донбасс
политика
луганская народная республика
днр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе значимы не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, донбасс, политика, луганская народная республика, днр
Дмитрий Медведев, Донбасс, Политика, Луганская Народная Республика, ДНР
10:06 20.09.2022 (обновлено: 10:11 20.09.2022)
Медведев призвал восстановить историческую справедливость в Донбассе
Медведев: референдумы в Донбассе значимы для восстановления исторической справедливости