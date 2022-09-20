23:21 20.09.2022 (обновлено: 23:23 20.09.2022)
Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта
Референдум в Запорожской области проведут с учетом требований российского законодательства
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума
Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
"Референдум пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Конкретно – согласно федеральному конституционному закону №6 ("О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя")", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.