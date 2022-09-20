https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html

Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта

Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T23:21

2022-09-20T23:21

2022-09-20T23:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

в мире

россия

владимир рогов

евгений балицкий

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220920/samoopredelenie-1818284638.html

запорожская область

россия

республика крым

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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, в мире, россия, владимир рогов, евгений балицкий, республика крым