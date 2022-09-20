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Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html
Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта
Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта
Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:21
2022-09-20T23:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
в мире
россия
владимир рогов
евгений балицкий
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, в мире, россия, владимир рогов, евгений балицкий, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Россия, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Республика Крым
23:21 20.09.2022 (обновлено: 23:23 20.09.2022)
 
Референдум в Запорожской области проведут по примеру крымского опыта

Референдум в Запорожской области проведут с учетом требований российского законодательства

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума
Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
"Референдум пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Конкретно – согласно федеральному конституционному закону №6 ("О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя")", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 21:18Специальная военная операция на Украине
Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхВ миреРоссияВладимир РоговЕвгений БалицкийРеспублика Крым
 
 
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