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Избирком Запорожской области оценил число участников референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Избирком Запорожской области оценил число участников референдума
Избирком Запорожской области оценил число участников референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Избирком Запорожской области оценил число участников референдума
Около 500 тысяч избирателей, как ожидается, примут участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России, заявила глава избиркома региона Галина РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:34
2022-09-20T21:47
запорожская область
политика
россия
в мире
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 500 тысяч избирателей, как ожидается, примут участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ в период с 23 по 27 сентября."Всего на сегодняшний день в списки включено около 500 тысяч избирателей Запорожской области", - сказала она журналистам.
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запорожская область, политика, россия, в мире, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях
Запорожская область, Политика, Россия, В мире, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях
21:34 20.09.2022 (обновлено: 21:47 20.09.2022)
 
Избирком Запорожской области оценил число участников референдума

Избирком Запорожской области: в референдуме примут участие более 500 тысяч человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 500 тысяч избирателей, как ожидается, примут участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ в период с 23 по 27 сентября.
"Всего на сегодняшний день в списки включено около 500 тысяч избирателей Запорожской области", - сказала она журналистам.

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