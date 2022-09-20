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Избирком Запорожской области оценил число участников референдума

Избирком Запорожской области оценил число участников референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Избирком Запорожской области оценил число участников референдума

Около 500 тысяч избирателей, как ожидается, примут участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России, заявила глава избиркома региона Галина РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:34

2022-09-20T21:34

2022-09-20T21:47

запорожская область

политика

россия

в мире

евгений балицкий

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 500 тысяч избирателей, как ожидается, примут участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ в период с 23 по 27 сентября."Всего на сегодняшний день в списки включено около 500 тысяч избирателей Запорожской области", - сказала она журналистам.

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Наталья Макарова

запорожская область, политика, россия, в мире, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях