https://ria.ru/20220920/referendum-1818287335.html
Избирком Запорожской области оценил число участников референдума
Избирком Запорожской области оценил число участников референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Избирком Запорожской области оценил число участников референдума
Около 500 тысяч избирателей, как ожидается, примут участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России, заявила глава избиркома региона Галина РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:34
2022-09-20T21:34
2022-09-20T21:47
запорожская область
политика
россия
в мире
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 500 тысяч избирателей, как ожидается, примут участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ в период с 23 по 27 сентября."Всего на сегодняшний день в списки включено около 500 тысяч избирателей Запорожской области", - сказала она журналистам.
https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, политика, россия, в мире, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях
Запорожская область, Политика, Россия, В мире, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях
21:34 20.09.2022 (обновлено: 21:47 20.09.2022)
Избирком Запорожской области оценил число участников референдума
Избирком Запорожской области: в референдуме примут участие более 500 тысяч человек