https://ria.ru/20220920/referendum-1818258332.html

Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум

Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум - РИА Новости, 20.09.2022

Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум

Избирательный бюллетень на референдуме в Херсонской области будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:34

2022-09-20T19:34

2022-09-20T20:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

россия

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательный бюллетень на референдуме в Херсонской области будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России, сообщила РИА Новости глава избирательной комиссии области Марина Захарова."Прошло заседание избирательной комиссии Херсонской области, на повестку которого было вынесено в первую очередь утверждение порядка подготовки и проведения референдума, а также ряд других вопросов, среди которых утверждение формы и текста бюллетеня. Вопрос, который будет вынесен на референдум звучит так: "Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?" - сказала Захарова.Она уточнила, что все пункты включены в один вопрос. "Это один вопрос, на который нужно дать ответ", - сказала глава избиркома.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818211216.html

херсонская область

украина

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херсонская область , украина, россия, в мире, референдумы на освобожденных территориях