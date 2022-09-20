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Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818258332.html
Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум
Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум
Избирательный бюллетень на референдуме в Херсонской области будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:34
2022-09-20T20:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательный бюллетень на референдуме в Херсонской области будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России, сообщила РИА Новости глава избирательной комиссии области Марина Захарова."Прошло заседание избирательной комиссии Херсонской области, на повестку которого было вынесено в первую очередь утверждение порядка подготовки и проведения референдума, а также ряд других вопросов, среди которых утверждение формы и текста бюллетеня. Вопрос, который будет вынесен на референдум звучит так: "Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?" - сказала Захарова.Она уточнила, что все пункты включены в один вопрос. "Это один вопрос, на который нужно дать ответ", - сказала глава избиркома.
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херсонская область , украина, россия, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Россия, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
19:34 20.09.2022 (обновлено: 20:42 20.09.2022)
 
Глава избиркома Херсонской области озвучила вопрос, выносимый на референдум

Глава избиркома Херсонской области Захарова озвучила вопрос, выносимый на референдум

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательный бюллетень на референдуме в Херсонской области будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России, сообщила РИА Новости глава избирательной комиссии области Марина Захарова.
"Прошло заседание избирательной комиссии Херсонской области, на повестку которого было вынесено в первую очередь утверждение порядка подготовки и проведения референдума, а также ряд других вопросов, среди которых утверждение формы и текста бюллетеня. Вопрос, который будет вынесен на референдум звучит так: "Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?" - сказала Захарова.
Она уточнила, что все пункты включены в один вопрос. "Это один вопрос, на который нужно дать ответ", - сказала глава избиркома.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 16:58
На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаРоссияВ миреРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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