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На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818246843.html
На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход
На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход - РИА Новости, 20.09.2022
На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход
Проголосовать на референдуме в Запорожской области с 23 по 26 сентября можно будет не выходя из дома - будет организован подомовой обход, 27 сентября... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:42
2022-09-20T18:59
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
в мире
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проголосовать на референдуме в Запорожской области с 23 по 26 сентября можно будет не выходя из дома - будет организован подомовой обход, 27 сентября голосование пройдет на избирательных участках, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Это будет проходить до понедельника, а во вторник голосование будет проходить на участках. Те, кто по тем или иным причинам не смогли проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках", - добавил он.По словам Балицкого, участие в референдуме будет только на добровольной основе, принуждать голосовать никого не будут.
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запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Россия
18:42 20.09.2022 (обновлено: 18:59 20.09.2022)
 
На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход

Балицкий заявил, что на референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проголосовать на референдуме в Запорожской области с 23 по 26 сентября можно будет не выходя из дома - будет организован подомовой обход, 27 сентября голосование пройдет на избирательных участках, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Голосование будет проходить с пятницы. Мы долго восстанавливали всех участников... Мы сегодня знаем всех людей, которые не выехали и готовы принять участие. Ко многим будет приходить наша бригада из членов комиссии, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов. Таким образом мы защищаем жителей от скоплений в местах, где нацисты могут нанести ракетный удар или закладывать взрывные устройства", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Это будет проходить до понедельника, а во вторник голосование будет проходить на участках. Те, кто по тем или иным причинам не смогли проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках", - добавил он.
По словам Балицкого, участие в референдуме будет только на добровольной основе, принуждать голосовать никого не будут.

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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхВ миреРоссия
 
 
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