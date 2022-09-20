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На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход

На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход - РИА Новости, 20.09.2022

На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход

Проголосовать на референдуме в Запорожской области с 23 по 26 сентября можно будет не выходя из дома - будет организован подомовой обход, 27 сентября... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:42

2022-09-20T18:42

2022-09-20T18:59

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

в мире

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проголосовать на референдуме в Запорожской области с 23 по 26 сентября можно будет не выходя из дома - будет организован подомовой обход, 27 сентября голосование пройдет на избирательных участках, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Это будет проходить до понедельника, а во вторник голосование будет проходить на участках. Те, кто по тем или иным причинам не смогли проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках", - добавил он.По словам Балицкого, участие в референдуме будет только на добровольной основе, принуждать голосовать никого не будут.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818236070.html

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евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, в мире, россия