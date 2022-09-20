18:42 20.09.2022 (обновлено: 18:59 20.09.2022)
На референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход
Балицкий заявил, что на референдуме в Запорожской области организуют подомовой обход
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проголосовать на референдуме в Запорожской области с 23 по 26 сентября можно будет не выходя из дома - будет организован подомовой обход, 27 сентября голосование пройдет на избирательных участках, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Голосование будет проходить с пятницы. Мы долго восстанавливали всех участников... Мы сегодня знаем всех людей, которые не выехали и готовы принять участие. Ко многим будет приходить наша бригада из членов комиссии, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов. Таким образом мы защищаем жителей от скоплений в местах, где нацисты могут нанести ракетный удар или закладывать взрывные устройства", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Это будет проходить до понедельника, а во вторник голосование будет проходить на участках. Те, кто по тем или иным причинам не смогли проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках", - добавил он.
По словам Балицкого, участие в референдуме будет только на добровольной основе, принуждать голосовать никого не будут.