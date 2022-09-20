https://ria.ru/20220920/referendum-1818236070.html

Вопрос референдума в Запорожской области напишут на двух языках

Вопрос референдума в Запорожской области напишут на двух языках - РИА Новости, 20.09.2022

Вопрос референдума в Запорожской области напишут на двух языках

Вопрос в бюллетене на референдуме в Запорожской области будет дублироваться на украинском языке, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:58

2022-09-20T17:58

2022-09-20T18:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

украина

россия

политика

референдумы на освобожденных территориях

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вопрос в бюллетене на референдуме в Запорожской области будет дублироваться на украинском языке, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Согласно тексту указа Балицкого, в бюллетене будет один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ."Этот же вопрос будет звучать и на украинском языке", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html

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Кирилл Волков

запорожская область, евгений балицкий, украина, россия, политика, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр