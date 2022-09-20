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Вопрос референдума в Запорожской области напишут на двух языках
Вопрос референдума в Запорожской области напишут на двух языках - РИА Новости, 20.09.2022
Вопрос референдума в Запорожской области напишут на двух языках
Вопрос в бюллетене на референдуме в Запорожской области будет дублироваться на украинском языке, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:58
2022-09-20T17:58
2022-09-20T18:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
украина
россия
политика
референдумы на освобожденных территориях
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вопрос в бюллетене на референдуме в Запорожской области будет дублироваться на украинском языке, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Согласно тексту указа Балицкого, в бюллетене будет один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ."Этот же вопрос будет звучать и на украинском языке", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, Россия, Политика, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:58 20.09.2022 (обновлено: 18:08 20.09.2022)
Вопрос референдума в Запорожской области напишут на двух языках
Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил, что вопрос референдума продублируют на украинском