https://ria.ru/20220920/referendum-1818174846.html

Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР

Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР

Наблюдать за референдумом в ДНР имеют возможность наблюдатели, назначенные Общественной палатой республики, иностранные наблюдатели, аккредитованные... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:27

2022-09-20T15:27

2022-09-20T15:27

в мире

донецкая народная республика

украина

днр

ситуация в днр и лнр

референдум

референдумы на освобожденных территориях

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Наблюдать за референдумом в ДНР имеют возможность наблюдатели, назначенные Общественной палатой республики, иностранные наблюдатели, аккредитованные представители СМИ, следует из закона о референдуме."Законом предусматриваются возможности по осуществлению наблюдения за проведением референдума как наблюдателями, назначенными Общественной палатой Донецкой Народной Республики, так и иностранными (международными) наблюдателями, аккредитованными представителями средств массовой информации", - говорится в официальном Telegram-канале, где публикуются законы, принятые в республике.Отмечается, что, согласно закону, для противодействия угрозам враждебного воздействия при проведении референдума запрещена фото- и (или) видеосъемка, за исключением ее проведения аккредитованными представителями средств массовой информации при условии предварительного согласия участника референдума или члена комиссии референдума.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818161299.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, украина, днр, ситуация в днр и лнр, референдум, референдумы на освобожденных территориях, донбасс