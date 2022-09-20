https://ria.ru/20220920/referendum-1818174846.html
Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР
Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР
Наблюдать за референдумом в ДНР имеют возможность наблюдатели, назначенные Общественной палатой республики, иностранные наблюдатели, аккредитованные... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:27
2022-09-20T15:27
2022-09-20T15:27
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Наблюдать за референдумом в ДНР имеют возможность наблюдатели, назначенные Общественной палатой республики, иностранные наблюдатели, аккредитованные представители СМИ, следует из закона о референдуме."Законом предусматриваются возможности по осуществлению наблюдения за проведением референдума как наблюдателями, назначенными Общественной палатой Донецкой Народной Республики, так и иностранными (международными) наблюдателями, аккредитованными представителями средств массовой информации", - говорится в официальном Telegram-канале, где публикуются законы, принятые в республике.Отмечается, что, согласно закону, для противодействия угрозам враждебного воздействия при проведении референдума запрещена фото- и (или) видеосъемка, за исключением ее проведения аккредитованными представителями средств массовой информации при условии предварительного согласия участника референдума или члена комиссии референдума.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818161299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, днр, ситуация в днр и лнр, референдум, референдумы на освобожденных территориях, донбасс
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум, Референдумы на освобожденных территориях, Донбасс
Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР
Иностранные наблюдатели и аккредитованные СМИ смогут следить за референдумом в ДНР
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Наблюдать за референдумом в ДНР имеют возможность наблюдатели, назначенные Общественной палатой республики, иностранные наблюдатели, аккредитованные представители СМИ, следует из закона о референдуме.
"Законом предусматриваются возможности по осуществлению наблюдения за проведением референдума как наблюдателями, назначенными Общественной палатой Донецкой Народной Республики, так и иностранными (международными) наблюдателями, аккредитованными представителями средств массовой информации", - говорится в официальном Telegram-канале, где публикуются законы, принятые в республике.
Отмечается, что, согласно закону, для противодействия угрозам враждебного воздействия при проведении референдума запрещена фото- и (или) видеосъемка, за исключением ее проведения аккредитованными представителями средств массовой информации при условии предварительного согласия участника референдума или члена комиссии референдума.