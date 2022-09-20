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Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум
Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился за помощью в проведении референдума к РФ и другим государствам, чтобы они оказали содействие в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:26
2022-09-20T15:38
россия
украина
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
референдум
владимир сальдо
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился за помощью в проведении референдума к РФ и другим государствам, чтобы они оказали содействие в наведении законного конституционного порядка на территории региона.В соответствии с указом референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года."Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале."Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость", - добавил он.
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россия, украина, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область , референдум, владимир сальдо
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область , Референдум, Владимир Сальдо
15:26 20.09.2022 (обновлено: 15:38 20.09.2022)
 
Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум

Глава Херсонской администрации попросил Россию и другие страны помочь провести референдум

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился за помощью в проведении референдума к РФ и другим государствам, чтобы они оказали содействие в наведении законного конституционного порядка на территории региона.
В соответствии с указом референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года.
"Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
"Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость", - добавил он.
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РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонХерсонская областьРеферендумВладимир Сальдо
 
 
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