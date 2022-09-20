https://ria.ru/20220920/referendum-1818174186.html

Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум

Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022

Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился за помощью в проведении референдума к РФ и другим государствам, чтобы они оказали содействие в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:26

2022-09-20T15:26

2022-09-20T15:38

россия

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вооруженные силы украины

херсон

херсонская область

референдум

владимир сальдо

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился за помощью в проведении референдума к РФ и другим государствам, чтобы они оказали содействие в наведении законного конституционного порядка на территории региона.В соответствии с указом референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года."Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале."Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость", - добавил он.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818147310.html

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украина

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область , референдум, владимир сальдо