https://ria.ru/20220920/referendum-1818171593.html
Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов после референдума
Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов после референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов после референдума
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если жители ЛНР и ДНР проголосуют за вхождение в состав России, "будем выступать за... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:21
2022-09-20T15:21
2022-09-20T15:33
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если жители ЛНР и ДНР проголосуют за вхождение в состав России, "будем выступать за скорейшее создание новых регионов" РФ."В случае положительного исхода голосования будем выступать за скорейшее создание новых регионов России. У нас общие язык, традиции и культура. Это наши люди! Поддержим и защитим!" - написал политик в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_9f5a78d3005005155901a07d9b073b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, политика
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Политика
15:21 20.09.2022 (обновлено: 15:33 20.09.2022)
Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов после референдума
Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов России после референдума