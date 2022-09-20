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Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов после референдума

Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов после референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Слуцкий пообещал поддержать создание новых регионов после референдума

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если жители ЛНР и ДНР проголосуют за вхождение в состав России, "будем выступать за... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:21

2022-09-20T15:21

2022-09-20T15:33

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

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россия

госдума рф

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политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если жители ЛНР и ДНР проголосуют за вхождение в состав России, "будем выступать за скорейшее создание новых регионов" РФ."В случае положительного исхода голосования будем выступать за скорейшее создание новых регионов России. У нас общие язык, традиции и культура. Это наши люди! Поддержим и защитим!" - написал политик в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, политика