https://ria.ru/20220920/referendum-1818171228.html
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:20
2022-09-20T15:20
2022-09-20T15:29
херсонская область
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Сальдо подчеркнул, что подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ на правах полноправного субъекта единого государства."Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", - сообщил Сальдо в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818174846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , В мире, Референдумы на освобожденных территориях
15:20 20.09.2022 (обновлено: 15:29 20.09.2022)
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум в Херсонской области о вхождении в состав России пройдет с 23 по 27 сентября