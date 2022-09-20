https://ria.ru/20220920/referendum-1818171228.html

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:20

2022-09-20T15:20

2022-09-20T15:29

херсонская область

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Сальдо подчеркнул, что подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ на правах полноправного субъекта единого государства."Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", - сообщил Сальдо в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818174846.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях