https://ria.ru/20220920/referendum-1818160873.html
Голосование на референдуме в ДНР будет смешанным
Голосование на референдуме в ДНР будет смешанным - РИА Новости, 20.09.2022
Голосование на референдуме в ДНР будет смешанным
Голосование на референдуме о присоединении к РФ в Донецкой народной республике будет смешанным, говорится в тексте закона о референдуме. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:59
2022-09-20T14:59
2022-09-20T15:41
россия
донецкая народная республика
в мире
референдум в донбассе
денис пушилин
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ДОНЕЦКЕ, 20 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме о присоединении к РФ в Донецкой народной республике будет смешанным, говорится в тексте закона о референдуме.Ранее эту информацию публиковали местные СМИ со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Позднее был опубликован текст документа."Один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей."В развитие данного принципа предусматривается возможность проведения голосования как в один день, так и в течение нескольких дней (по решению Народного Совета Донецкой Народной Республики), а также устанавливаются следующие виды голосования: в помещении для голосования; вне помещения для голосования, в том числе на территориях, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования", - говорится в официальном Telegram-канале, где публикуются законы, принятые в республике.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818164579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, в мире, референдум в донбассе, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Референдум в Донбассе, Денис Пушилин
14:59 20.09.2022 (обновлено: 15:41 20.09.2022)
Голосование на референдуме в ДНР будет смешанным
Голосование на референдуме о присоединении ДНР к России будет смешанным