https://ria.ru/20220920/referendum-1818157218.html

Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме

Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме

Закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами Народного Совета ДНР, сообщает общественное движение "Донецкая республика". РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:53

2022-09-20T14:53

2022-09-20T15:08

донецкая народная республика

россия

в мире

украина

вооруженные силы украины

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_35:0:2946:1637_1920x0_80_0_0_4016913a7a5a046bcb4c7f003854ec3c.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами Народного Совета ДНР, сообщает общественное движение "Донецкая республика"."Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" принят сегодня депутатами Народного Совета ДНР", - говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, референдум в донбассе