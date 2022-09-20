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Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
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Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме
Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме
Закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами Народного Совета ДНР, сообщает общественное движение "Донецкая республика". РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:53
2022-09-20T15:08
донецкая народная республика
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами Народного Совета ДНР, сообщает общественное движение "Донецкая республика"."Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" принят сегодня депутатами Народного Совета ДНР", - говорится в сообщении движения в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Референдум в Донбассе
14:53 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
 
Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме

"Донецкая республика": Народный совет ДНР принял закон о референдуме о вхождении в Россию

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами Народного Совета ДНР, сообщает общественное движение "Донецкая республика".
"Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" принят сегодня депутатами Народного Совета ДНР", - говорится в сообщении движения в Telegram-канале.
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРеферендум в Донбассе
 
 
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