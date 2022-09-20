https://ria.ru/20220920/referendum-1818157218.html
Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме
Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме
Закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами Народного Совета ДНР, сообщает общественное движение "Донецкая республика". РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:53
2022-09-20T14:53
2022-09-20T15:08
донецкая народная республика
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_35:0:2946:1637_1920x0_80_0_0_4016913a7a5a046bcb4c7f003854ec3c.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами Народного Совета ДНР, сообщает общественное движение "Донецкая республика"."Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" принят сегодня депутатами Народного Совета ДНР", - говорится в сообщении движения в Telegram-канале.
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c5c5641b38fac16b92dd2672811cf71c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Референдум в Донбассе
14:53 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
Депутаты Народного совета ДНР приняли закон о референдуме
"Донецкая республика": Народный совет ДНР принял закон о референдуме о вхождении в Россию